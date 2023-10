Hernán Lacunza criticó las medidas de Sergio Massa y minimizó a Javier Milei

El exministro de Economía de la Nación, Hernán Lacunza, que integra los equipos económicos de Patricia Bullrich, participó de la primera jornada del Coloquio de IDEA en Mar del Plata y concedió una entrevista exclusiva a MDZ, donde criticó fuertemente a los candidatos Sergio Massa y Javier Milei.

Consultado por la corrida cambiaria que fijó un nuevo récord para el dólar blue, el economista manifestó que "es consecuencia de varios años, pero una profundización en los últimos meses, especialmente tras las elecciones primarias, de una serie de políticas inconsistentes. Cuando uno tira la plata por la ventana y la financia con maquinita todo sube, como la inflación, que ya va por los dos meses arriba del 12% mensual. Y la segunda consecuencia es la huida del peso y la devaluación".

El dólar blue subió 33 pesos este miércoles y cerró la jornada a 843 pesos para la venta y a 838 pesos para la compra, lo cual, para Lacunza no significa que sea "su techo" ni está cerca de serlo. "No hay techo porque en realidad el valor del dólar es la inversa de la consistencia de las políticas. Cuanto más ridículas sean, más alto va a estar el dólar", sentenció.

En ese punto, calificó a las últimas medidas del candidato presidencial de Unión por la Patria y actual ministro de Economía, Sergio Massa, como "muy irresponsables" y lo acusó de "con eso de repartir todos los días a distintos segmentos de la población bonos, planes, exenciones impositivas... En 40 días lleva gastado 1.3% del PBI, o sea, casi está aumentando un 50% el déficit del año para tener algún efecto electoral de manera irresponsable, que se va a traducir en más inflación a futuro. La verdad que me parece que ya no son audaces, sino que creo que están siendo temerarios en una cornisa".

Lacunza también acusó al líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, de no tener un plan económico, sino eslóganes. "Tiene tres que son 'dolarización, motosierra y anti-casta' y no va a poder cumplir ninguno porque son inviables. La dolarización no va a ocurrir. La motosierra es una imagen televisiva. No va a bajar ni 15 ni 5 puntos del PBI del gasto público. Y no va a poder dolarizar porque no tiene dólares, con lo cual le diría que es una estafa electoral".

Sobre la presentación de Carlos Melconian como el referente económico máximo de Patricia Bullrich, el exministro de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri valoró que "Juntos por el Cambio es un partido, un espacio político, una coalición que tiene clara una vocación de poder con un programa consensuado, más allá de quién lo interprete y más allá de los nombres propios. Siempre dijimos que lo más importante son las ideas, son los planes, los programas. Después los intérpretes pueden cambiar. Así que no hubo ningún conflicto. Carlos hoy, por decisión de Patricia, lidera los equipos económicos y están todos los profesionales involucrados en la campaña con todo lo que habíamos trabajado estos meses previos".

Asimismo, indicó que tiene esperanza en que Bullrich pueda triunfar en las elecciones del 22 de octubre y ofrezca una salida "ordenada, programada y responsable de este pozo en el que nos hundió este gobierno que deja la pobreza arriba de 40%, la inflación arriba de 150%, la brecha cambiaria arriba de 150% y con un dólar paralelo es un barrilete".

"Patricia tiene un plan serio arriba de la mesa que lo propuso y lo viene proponiendo Juntos por el Cambio, y creo que la apuesta más responsable y más seria que tiene el país por delante", concluyó.