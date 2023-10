Desmintieron un supuesto polémico acuerdo entre Javier Milei y Martín Insaurralde

Desde La Libertad Avanza salieron a desmentir las versiones que circularon en las últimas horas respecto a un posible arreglo entre Javier Milei y Martín Insaurralde para conformar las boletas de esa coalición en Lomas de Zamora.

Fue Sebastián Pareja, armador político del espacio de Milei en la provincia de Buenos Aires, quien negó las acusaciones de Víctor Guzmán, dirigente del partido bonaerense, quien también había asegurado pagar 30 mil dólares para ser primer candidato en la lista de concejales.

“Es muy difícil explicar cosas que son imposibles de justificar. A este hombre, Guzmán, no lo conozco. Solo he tenido intercambios telefónicos a partir de una invitación para que Javier viaje a Perú con empresarios, viaje que le transmití al equipo de Javier y no pudimos hacer por cuestiones de agenda”, dijo.

En diálogo por Mitre, agregó que no solo no conoce a Guzmán sino tampoco a Insaurralde al tiempo de desestimar una posible injerencia de otros espacio políticos en el armado partidario de La Libertad Avanza.

"Te estoy hablando de la provincia de Buenos Aires donde tengo 2500 candidatos y tengo 5 o 6 personas que han pasado por la filas de Sergio Massa. No podemos de eso inducir que hay un 80 % de armado massista en las listas nuestras, ¿me entiendes?. O sea, es insólito, no hay punto", argumentó.

Respecto a Guzmán, Pareja consideró que se trata de “una persona que indudablemente está siendo utilizada por alguien y a partir de la nada misma, como puede aparecer cualquier otro, para empezar a decir cualquier cosa de uno”.

“No hubo acuerdo con Insaurralde en absoluto. Yo soy de Lomas de Zamora, y no lo conozco. No hubo una sola vez en mi vida que he podido conversar con él, no tengo ningún tipo de relación, es mentira", sentenció.