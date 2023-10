Patricia Bullrich presentó dos denuncias penales contra Javier Milei

Patricia Bullrich presentó dos denuncias penales contra el candidato libertario Javier Milei por calumnias e injurias, y por delitos de intimidación pública e incitación al odio. La decisión de avanzar contra el economista se da luego de sus dichos, en donde la calificó de "tira bombas" y "terrorista", por su pasado como Montonera.

La acusación por calumnias e injurias es una querella, en donde no se ejerció la acción civil; mientras que, la acusación por intimidación es una denuncia. Esto, luego de que Milei también la haya calificado como "terrorista".

Javier Milei había asegurado que Patricia Bullrich ponía bombas en “jardines de infantes” y que había sido parte de una “organización terrorista”, haciendo referencia a Montoneros. Mientras tanto, Bullrich en una rueda de prensa dijo: “24 horas después de haberme dicho que aceptaba que yo podía ‘haber cambiado’, para justificar lo de (Luis) Barrionuevo, sale a decir en un programa televiso que yo había ‘puesto bombas en un jardín de infantes’.

En la fórmula de la denuncia, se detalla: "El día 2 de octubre de 2023 el candidato a Presidente de la Nación Javier Milei fue entrevistado por el periodista Esteban Trebucq en el programa televisivo "La Cruel Verdad" que se transmite por el canal A24. Durante ese reportaje, a las 21.41 horas, Javier Milei efectuó las siguientes afirmaciones, que se transcriben en forma textual: ´Bueno, ella, digamos, era una montonera, tira bombas, o sea, digamos, ha puesto bombas en jardines de infantes, eh digamos, participaba, era parte de una organización terrorista´"

Patricia Bullrich y Javier Milei, cara a cara en la recta final de la campaña.

"El candidato Milei, a sabiendas de la falsedad de sus afirmaciones, me vinculó en forma explícita a la comisión de delitos concretos graves, caracterizándome falsamente como "terrorista", lo que indudablemente pretende excluirme a mí -y a la alianza de partidos políticos que represento- de las reglas de la democracia", explica Patricia Bullrich en la denuncia. Además, agregó que "el mensaje es claro: con Patricia Bullrich no se negocia, no se dialoga, no se establece una conversación democrática; a los terroristas se los combate y se los excluye de las reglas de la democracia. Esa exclusión también puede ser violenta.

"Estas afirmaciones efectuadas en un medio de comunicación masivo, en el contexto de la campaña política, revisten una inusitada gravedad institucional que no se ha visto en la historia democrática argentina", argumenta el equipo cercano a la candidata de Juntos por el Cambio. Agregan también que "Milei pretende excluir a la candidata Patricia Bullrich y a la alianza de partidos políticos que representa de las reglas de la democracia, acusándola de terrorista y criminal".

"Milei excedió el ámbito del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, pues, sus manifestaciones buscan no solamente obtener una ventaja electoral basada en mentiras, sino animar la generación de acciones ilegales de exclusión y odio por razones políticas y destruir o alterar el ejercicio de nuestros derechos políticos y, a la vez, la igualdad de trato en la esfera de la discusión democrática", acusan desde Juntos por el Cambio.