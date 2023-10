La Libertad Avanza le dio la bienvenida a Macri y estalló la polémica

Haciendo referencia a Mauricio Macri, Carolina Piparo, candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, dijo que el expresidente "será bienvenido" en el espacio libertario. Confesó esto luego de un tuit de José Luis Espert en donde desafiaba a Macri por afiliarse al partido libertario.

"Juntos existe por Macri y ahora lo critican. Se volvieron cualquier cosa. Cada vez queda más en claro que La Libertad Avanza es la única alternativa para derrotar al kirchnerismo y salvar al país", escribió Piparo en su cuenta. Espert, en tanto, escribió: "Yo le diría a Macri que se afilie a La Libertad Avanza y listo, terminemos con esta historia. En Juntos por el Cambio, el liberalismo es serio y en serio".

Otro referente del partido en hacer mención a esto fue el candidato a jefe de Gobierno, Ramiro Marra quien mediante un tuit escribió: "Mauricio, todos saben que votás a Milei, te damos la bienvenida a La Libertad Avanza, y mientras otros te quieren echar, nosotros te damos la bienvenida".

"Macri es parte de JxC pero ese espacio no es competitivo. Por eso es lógico que se empiece a plantear estos cambios", explicó el candidato en una comunicación radial. Agregó que "si escuchamos las ideas de Macri, seguramente nos quiere votar a nosotros (La Libertad Avanza) porque últimamente lo sentimos cerca, estuvo muy liberal".

El tuit de Carolina Piparo, dándole la bienvenida a Mauricio Macri. Foto: Twitter

Los dichos libertarios se dieron a partir de que Mauricio Macri haya expresado que espera que su partido apoyen a Javier Milei en caso de que este gane las elecciones. "En caso de que Milei gane, espero que nuestra coalición apoye cualquier reforma razonable en el congreso", dijo el exmandatario.

“Estamos en el medio de una pelea electoral y no me parece que en este momento podamos discutir eso, porque justamente nuestra fortaleza en esta contienda electoral es nuestra capacidad parlamentaria. No es el momento para discutir ese tema”, cruzó Patricia Bullrich a Macri.