El nuevo guiño de Mauricio Macri a Patricia Bullrich tras su "coqueteo" con Javier Milei

Mauricio Macri volvió a respaldar la candidatura de Patricia Bullrich, tras los cortocircuitos generados en Juntos por el Cambio a raíz de conocerse una entrevista que realizó en la Universidad de Harvard y donde afirmó que si Javier Milei gana las elecciones, los legisladores coalición debían acompañar las reformas “razonables” que impulse el libertario.

"Patricia es la única con la fuerza y el apoyo político para vencer a las fuerzas del statu quo", afirmó el exmandatario en su cuenta de X. El posteo estuvo acompañado de un extracto de su exposición en Harvard, en el marco de la presentación de su libro 'Para qué' con los estudiantes.

"Realmente espero que Milei ayude mucho a Bullrich cuando ella esté a cargo de impulsar reformas profundas contra esa terrible fuerza que está a favor del statu quo", recalcó el exmandatario.

Más temprano, Bullrich se expresó molesta ante los dichos del exjefe de Estado sobre un eventual apoyo parlamentario al candidato presidencial de La Libertad Avanza. Rápida de reflejos, la referente del PRO salió a marcarle la cancha.

"No me parece que en este momento podamos discutir eso. No sé por qué hace definiciones de este tipo. Considero que no es conveniente en este momento que Mauricio Macri diga una cosa así", había dicho en declaraciones radiales.

Luego, ambos referentes de la coalición dialogaron para aclarar la situación. Durante la charla, Macri le comentó que su frase había sido malinterpretada y la exministra de Seguridad terminando aceptando la explicación.