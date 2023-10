"Ojala que explote": la desafortunada frase de Patricia Bullrich sobre el país

Patricia Bullrich se mostró duramente crítica con el escenario económico actual y lanzó un alarmante pronóstico de cara a la segunda vuelta electoral entre Sergio Massa y Javier Milei. "Lo que nos está pasando es el anuncio de la tragedia argentina de que el 19 de noviembre explota. Está explotando antes", indicó por LN+ antes de agregar la frase de la polémica: “Ojalá explote antes”.

Ante el desconcierto de los conductores, la dirigente se corrigió rápidamente y aclaró para intentar salir de la controversia: "No es que ojalá que explote. Es que ya explotó. Están tirados arriba. Lo único que quieren es ganar las elecciones para después ir a una situación en la que van a llevar al país al 80% u 85% de pobres".

En otro tramo de la entrevista, compartió los motivos que la llevaron al acuerdo que selló junto a Mauricio Macri con Milei, de cara al balotaje del 19 de noviembre ante Massa.

"Cuando lamentablemente nosotros no entramos al balotaje, esa noche me quede pensando en que no quería vivir 30 años más de un partido único que se coma todo un país destruido", reflexionó.

En ese sentido, planteó el escenario que tendría el país en caso de un hipotético triunfo del candidato de Unión por la Patria. "Si gana Massa, se quedan 30 años. Formosa va a ser poroto: no hay más instituciones ni justicia. La impunidad va a quedar impune", sostuvo en diálogo.

Respecto al acercamiento que tuvo con el líder de La Libertad Avanza tras los duros cruces que protagonizaron, la titular del PRO afirmó que era necesario "ser capaz de perdonar lo individual y pensar algo de fondo" de cara a "un cambio".

Asimismo, señaló que tiempo atrás se había mostrado a favor de ampliar Juntos por el Cambio y sumar a Milei, pero recordó que hubo resistencia desde ciertos sectores dentro de la coalición.

"Hace mucho tiempo hay dos miradas muy distintas de como pensar un país", expresó al tiempo de agregar: "La división de la oposición te lleva siempre a la derrota", en alusión a los últimos comicios donde Massa salió primero.

Por otro lado, Bullrich se refirió a las denuncias por su supuesto fraude en las elecciones del 22 de octubre y consideró que "hubo mucho robo de boletas".

"Vamos a poner a todo nuestro equipo de fiscalización para Milei, no vamos a estar 30 años más muertos", ratificó respecto al soporte estructural que aportará el PRO para el control de los votos.

Además, no respondió acerca de un eventual ofrecimiento del diputado nacional para ocupar un cargo en un eventual gabinete de Gobierno. "No hemos hablado de eso. No me interesa formar parte de un gobierno de Milei", indicó.

Asimismo, desestimó que esa posibilidad haya influido en su acercamiento al economista. "No estoy pensando en eso, no es mi interés en este momento", cerró.