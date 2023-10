¿Javier Milei o Sergio Massa? José Luis Espert también tomó una decisión

Una de las palabras más esperadas tras el acuerdo entre Javier Milei con un sector de Juntos por el Cambio era la de José Luis Espert, exsocio del libertario y quien finalmente confirmó este lunes que apoyará al candidato de La Libertad Avanza rumbo a la segunda vuelta que protagonizará junto a Sergio Massa.

"Milei es mi opción y lo apoyo, pero debe convertirse en un estadista", aclaró en LN+ para mostrarse en línea con el anuncio impulsado por Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

En ese sentido, el diputado nacional recalcó que Milei "debe aunar voluntades y dejar de dinamitar puentes" a la hora de establecer acuerdos así como también "sacarse de encima el cúmulo de ideas disparatadas", en alusión a la dolarización o la eliminación de la obra pública.

"Milei tiene que militar el trabajo político y acordar un plan que sea escuchado porque con Macri y Bullrich solos no alcanza. Juntos por el Cambio es mucho más grande y me gustaría sumarme porque quiero participar de estas discusiones", continuó.

Asimismo, Espert enfatizó que "el kirchnerismo nunca fue una opción" para elegir y que la opción que representa Massa no es buena "porque pretende disfrazarse de algo que no es".

Según el legislador, Milei también "tiene que respetar a las minorías" en donde mencionó a "las minorías sexuales, de la comunidad gay y la comunidad trans". "Hay que respetarlas, no degradarlas, como lo hacen desde su espacio", insistió.

"Hay que respetar la libertad de expresión. Cada persona que no opina como Milei, el mileísmo la tilda de valijero, chanta o de viejo meado. No es así. Un periodista incisivo no es un periodista valijero o alguien haciendo una operación, sino alguien que pregunta. Hay que respetar la libertad de culto", finalizó.