Reapareció Daniel Orozco y lo esperan en tribunales para declarar

El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, retomó sus actividades luego de haberse pedido una licencia de cinco días en el municipio. Su reaparición se dio tras de la dura derrota electoral que sufrió como candidato a vicegobernador de La Unión Mendocina. Orozco ni siquiera había estado el día de la derrota, pues no asistió al búnker partidario y dejó plantado a Omar De Marchi en el Salón Báltico. Pero al intendente lo esperan más en tribunales que en la comuna, pues tiene que declarar en las casusa donde se investigan supuestos hechos de corrupción.Orozco ya dejó plantados a los investigadores una vez. Y ahora esperan una nueva fecha.

El médico transita sus últimos meses al frente de la comuna y, en esta ocasión, se reunió con Juanita Ghiotti Dávila, la niña lasherina que fue sometida a diversas intervenciones quirúrgicas para tratar la malformación de sus manos y que debió viajar a Europa. El médico radical había solicitado una licencia hasta el lunes 2 de octubre aduciendo como razón un viaje a Buenos Aires.

En las elecciones, el intendente sufrió una doble derrota ya que perdió ante Cornejo y Casado y su "delfín" para la intendencia lasherina, Martín Bustos, también cayó en las urnas ante el candidato de Cambia Mendoza, Francisco Lo Presti.

En el medio, avanzan las causas judiciales que lo incomodan tanto a él como a su esposa y secretaria de Gobierno del municipio, Janina Ortiz. Por ejemplo, la situación que llegó a la Justicia en relación a presuntos manejos irregulares de cooperativas en el municipio donde ya hay tres imputados que están acusados de malversar fondos de la Municipalidad de Las Heras a través de la cooperativa Manos a la obra. Se trata del subsecretario de Desarrollo Social de Las Heras, Osvaldo Oyhenart, su yerno Juan Pablo Pandolfi y el presidente de la cooperativa Adrián Pérez. Tal como contó MDZ, durante la licencia de Orozco se conocieron novedades que podían complicar al intendente.

Según informaron desde la administración lasherina, este martes Orozco no tuvo ninguna actividad política. Solo mantuvo un encuentro con Juanita y su familia. Ruth Dávila, madre de Juanita, comentó las razones por la que decidieron visitar la comuna de Las Heras, recién llegado a Mendoza: “Toda la gente que nos ha ayudado desde Las Heras, más allá que nos han ayudado de todos lados para que esto sea posible, pero la gente que siempre apoyó fue Las Heras, del municipio, la gente y eso lo valoramos un montón, más allá del apoyo económico, el apoyo emocional que se siente. Le agradezco de corazón todo lo que ha hecho con nosotros el Intendente, no tan sólo con Juanita, sino con toda nuestra familia, porque empatizar con la familia, eso no lo he visto en muchas personas, más allá de que pueden ayudar haciendo eventos o colaborar económicamente, el estar y sentirlo de corazón y eso es lo lindo”.

Orozco junto a Juanita y su familia. Foto: Municipalidad de Las Heras.

Por su parte, el intendente Daniel Orozco, expresó: “La empatía que tenemos con toda la familia, y con Juanita en particular, es muy linda, y más de toda la gente que fue solidaria. Lo más importante de esto es el esfuerzo que ha hecho toda la familia para acompañar a Juanita y para poder realizar el sueño de decirle ‘estamos con vos’”.