Mauricio Macri se refirió al escándalo de Martín Insaurralde: qué dijo el expresidente

Mauricio Macri se pronunció sobre la polémica que rodeó a Martín Insaurralde, tras conocerse sus fotos junto a la modelo Sofía Clérici en un lujoso yate en Marbella y que terminó derivando en su renuncia como jefe de Gabinete de Axel Kicillof y a su candidatura a concejal en Lomas de Zamora.

Durante la presentación de su libro "Para Qué" en Miami y acompañado del director de cine, Juan José Campanella, el expresidente dijo: "Tenés señores como (Martín) Insaurralde que se dan el lujo de mostrar la que se llevaron haciendo ostentación abiertamente. Es impunidad grotesca y la tenemos que eliminar en la Argentina”.

El fundador del PRO remarcó que uno de los desafíos que enfrenta el país de cara al año que viene es “recuperar la previsibilidad” y, en ese sentido, agregó que ve el futuro "con esperanza". "Creo que algo va a surgir de todo esto, muy positivo, que nos va a poner en el sendero del crecimiento", señaló al tiempo de subrayar que si logra encaminar el rumbo, "la Argentina puede volver a ser el país más atractivo del planeta”.

De todas formas, eligió recordar algunas palabras de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, para dejar en claro que se necesita para mejorar el país: "Dice Patricia [Bullrich], si no podemos todo dentro de la ley, tenemos todo y no tenemos nada. No se puede hacer cualquier cosa”.

En otro tramo de su discurso, Macri hizo referencia a la búsqueda de un "salvador mágico" en la Argentina y consideró que se trata de "una actitud infantil". "Tenemos que entender que nadie construye nada de un día para el otro y el atajo no nos salva”, remarcó.

Por eso y haciendo alusión a las elecciones del 22 de octubre, el exmandatario volvió a ratificar su confianza en Bullrich para llevar adelante los cambios necesarios.

"En las próximas tres semanas va a haber una reflexión de aquellos que no nos acompañaron en el 2019. El cambio requiere músculo, fuerza y equipo. Requiere de alguien como Patricia [Bullrich], que tiene intelecto y va para adelante. Con la libertad en el foco, la Argentina va a poder entrar en esos 20 años de crecimiento consecutivo”, concluyó.