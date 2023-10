Mientras la oposición sufre, el oficialismo se encolumna detrás del aniversario de Néstor Kirchner

A pesar de los pedidos de Mauricio Macri y la excandidata presidencia de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, de votar por Javier Milei en el balotaje contra Sergio Massa, la oposición sufre un duro golpe, sobre todo los integrantes de JxC que se sienten traicionados por el "apoyo incondicional" que Bullrich selló con Milei. Al mismo tiempo, pero en la vereda de enfrente, el oficialismo se muestra alejado del conflicto y encolumnado en unidad por el aniversario que conmemora la muerte de Néstor Kirchner y "su paso a la inmortalidad".

“Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Es el Estado el que debe actuar como el gran reparador de las desigualdades sociales”, escribieron desde la cuenta oficial de Unión por la Patria junto a un video que muestra al expresidente hablando en distintos discursos populosos.

El oficialismo sigue alejado de los disturbios políticos, a pesar de haber tenido en la previa a las elecciones generales escándalos como el de "Chocolate Rigau" y el de Martín Insaurralde- el "YateGate"-, y felices por el resultado de las urnas, que dieron como primer ganador a Massa, con más del 36% de los votos.,

Por el fallecimiento de Kirchner, salieron a compartir un video que habla de los valores que tienen desde hace años el peronismo kirchnerista: "Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal", se lo escucha decir al exmandatario. Las frases resuenan en la actualidad política de hoy, en donde los partidos políticos se encuentran internamente alejados, menos UxP, que desde el triunfo electoral dan cautelosamente cada paso.

"Queremos recuperar los valores de la solidaridad y justicia social, que nos permitan cambiar nuestra realidad actual para avanzar a la construcción de una sociedad más equilibrada, más madura, más justa", reproduce en un momento el video, dando a entender que el objetivo del oficialismo se basa en hacerle entender a la gente que los derechos y la seguridad social son lo más importantes para ellos. La idea no está mal, hoy en día Milei, el candidato libertario, es criticado desde los sectores más kirchneristas por "querer quitar derechos".

"Es el Estado el que debe actuar como gran reparador de las desigualdades sociales. Se trata de cambiar, no de destruir, se trata de sumar cambios, no de dividir", finaliza el video, convirtiéndose una vez más en una indirecta para la clase política opositora, que sufre en estos momentos unos de los golpes más fuertes de todos, en donde muchos no están de acuerdo y se pronunciaron en contra.

Mirá el video: Néstor Kirchner fue recordado por toda la militancia de Unión por la Patria a través de las redes sociales