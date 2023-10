Mauricio Macri rompe el silencio: "Hoy el cambio es Javier Milei, Sergio Massa siempre me mintió"

Mauricio Macri, expresidente de la Argentina, rompe el silencio esta mañana en una entrevista telefónica en Radio Mitre. El dirigente de Juntos por el Cambio habla por primera vez luego de que se lo responsabilice por generar polémica en la coalición, tras el acuerdo de Patricia Bullrich con Javier Milei para apoyarlo en la segunda vuelta del balotaje e ir contra el kirchnerismo,

"El Juntos por el Cambio que yo fundé, no se rompió", dijo el exmandatario luego de la reunión que se dio el lunes por la noche, tras la derrota de Bullrich en las elecciones generales y el acuerdo que determinó que la exministra de Seguridad apoya a Milei de cara a noviembre. A pesar de ello, y de lo que diga Macri, tanto integrantes de la UCR como del PRO se expresaron en contra de la idea de apoyar al libertario en el encuentro con las urnas.

"Hoy el cambio es Milei, Massa siempre me mintió", lanzó Macri para defenderse sobre la decisión de apoyar al dirigente de La Libertad Avanza. Para él, el candidato oficialista es "mas de lo mismo" y que espera que alguna vez lo llame "y que me diga algo que después se cumpla", dando a entender que Massa nunca cumplió con su palabra. Para terminar de hablar del oficialismo, Macri criticó la situación y la gestión del actual presidente Alberto Fernández y fue consultado por si Massa era lo mismo que el mandatario: "No, nadie es igual que nadie y superarlo a Fernández no va a ser fácil", determinó.

Sobre lo que pasó la noche del lunes, el dirigente de Juntos por el Cambio dijo que por "el futuro de la argentinos, para que vuelva a ser una Argentina" es que le dieron junto a Bullrich y Luis Petri un "apoyo incondicional, no es un acuerdo, no es a cambio de nada". Así lo confirmó Macri, tras los rumores de que a partir de este vínculo con La Libertad Avanza, personas de JxC conseguirán cargos si Milei llega a ser gobierno. "No se habló de ningún cargo, las simpatías que tenga (Milei) con gente de nosotros corre por contra él". Además, determinó que ellos, al menos Bullrich o él, son "el cambio o no somos nada".

Ante la pregunta sobre cómo se tomó que Horacio Rodríguez Larreta o Maria Eugenia Vidal- que se pronunciaron en contra de la "alianza"- Macri se recató solo a afirmar que "todos adhieran al cambio" y que "no podíamos estar todos en la reunión, las cosas no son así". Por su parte, aclaró que Bullrich decidió tener ese encuentro junto con el economista libertario porque "sintió que tenía que darle un rumbo a toda la gente que la votó, no quería dejarla desamparada".

Su opinión sobre los que se encuentran en contra de la decisión



Sobre la posición de los integrantes de Juntos por el Cambio que se mostraron en contra de la medida de apoyar a Milei y que se mostraron a favor de la neutralidad Macri dijo que: "No puede ser que bajo la falsa imparcialidad ellos se dediquen a apoyar a Massa". Es de público conocimiento que sectores de la UCR apoyaron a Massa y otros referentes del mismo partido, como Martín Lousteau y Gerardo Morales llamaron a la libre acción o neutralidad. "Se sienten más cómodos con Massa que con Milei", refutó Macri cuando le tocó hablar de ellos. Y agregó: "Los que usan la neutralidad para apoyar al señor Massa, que lo blanqueen".

Específicamente sobre el excandidato a jefe de gobierno, Lousteau, que dijo que ahora estamos en presencia de un "Milei macrismo", Macri dijo que "trate de explicar a dónde está parado, porque dice que no vota a Milei, que diga que va a votar a Massa, no me extrañaría nada".

Macri fue muy criticado por no consultar con JxC la decisión que tomaron con Bullrich

El mensaje de esperanza del exmandatario

Además de romper el silencio dos días después de que se conociera la noticia que revolucionó la clase política dirigente, Macri dijo que hay una posibilidad de cambio y que "de lo ya conocido hay certezas horribles". El exmandatario también le pidió a la población, o a sus seguidores, que no caigan devuelta "en el tema de los miedos, el único miedo es a continuar igual". El aviso fue para corromper la "campaña de miedo" que el oficialismo comenzó a hacer sobre la figura de Milei. "Le hicieron a Milei lo mismo que me hicieron a mí, empezaron con la misma campaña de ahora", explicó y sumó el pensamiento que comparten los dos dirigentes, ahora aliados: "Milei dice lo mismo que yo, vamos a sacar los privilegios", y negó quitar derechos.

"Recuperemos la esperanza en el cambio, pongamos el eje en la mejorarle la vida a la gente desde la libertad, no desde el Estado. Toda la locura del Estado es para que se hagan ricos unos muy poquitos", sentenció.