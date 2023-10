Javier Milei sumó el apoyo de otro opositor de cara al balotaje

El legislador porteño de Republicanos Unidos, Roberto García Moritán anunció su apoyo al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, de cara al balotaje presidencial. "La unidad de Juntos por el Cambio está en peligro, es cierto. Pero lo que a mí me preocupa no es que peligre la unidad, es que peligra EL CAMBIO", explicó el funcionario.

El dirigente, que se bajó de la candidatura a jefe de gobierno porteño para apoyar a Jorge Macri, pidió "una mejor coalición" y destacó que nunca estará "del lado de los corruptos". El anuncio se da luego de que la fórmula presidencial Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich y Luis Petri, que no logró llegar al balotaje, anuncie su apoyo junto a Mauricio Macri hacia el dirigente de La Libertad Avanza.

"Para mí no es todo lo mismo, yo nunca voy a estar del lado de los corruptos como(Martín) Insaurralde o Cristina o de dictadores como Chávez y Maduro", aseguró Moritán y aseguró que lo importante es la unión de quienes son eficientes y transparentes: "No nos confundamos, acá lo importante no es la unidad a cualquier costo, porque para juntarse por el poder y la plata están los kirchneristas", subrayó. Cabe destacar que el anunció se dio a través de un video en las redes sociales.

"Acá está en juego un Estado eficiente, transparente y con valores republicanos. No les podemos hacer el juego a quienes cerraron los colegios durante 2 años, robaron las vacunas, liberaron presos. Acá está en juego la Argentina", afirmó Moritán.

Para finalizar, determinó que "de acá en adelante se tiene que consolidar una mejor versión de la coalición". Y agregó que esa coalición debe representar los valores de una "verdadera renovación y un verdadero Cambio" y que por eso en la segunda vuelta presidencial entre Milei y Sergio Massa es "con Milei, Macri, Bullrich, Grindetti, Petri, Wolff, Iguacel, Ritondo, López Murphy y los millones de argentinos que queremos una argentina mejor". "Seamos el cambio o no seamos nada", concluyó Moritán.

Así, Moritán es otro más que se suma a ir contra el kirchnerismo aliándose con La Libertad Avanza.

Mirá el video: García Moritán anunció su apoyo a Milei de cara al balotaje