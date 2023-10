Las Internas Avanzan: en un distrito empezaron las renuncias y los reclamos cruzados

El acercamiento entre Javier Milei y Patricia Bullrich sigue sumando tensiones, pero ya no solo en Juntos por el Cambio sino también en La Libertad Avanza. El diputado libertario de Entre Ríos Roque Fleitas le sugirió a Liliana Salinas, electa a diputada provincial, que renuncie a su banca tras que haya expresado su rechazo a esa alianza y anticipado que abandonaría el bloque libertario para formar un monobloque. "La invitamos a renunciar a su banca obtenida dentro del espacio", planteó Fleitas.

"En primer lugar, no es verdad que sea la fundadora de LLAER (La Libertad Avanza Entre Ríos). Ya que dicho acuerdo fue firmado el 22 de noviembre del 2022 en la Legislatura de la ciudad Autónoma Buenos Aires entre las agrupaciones políticas LLA, PCP, PD, que consta en la documentación firmada en dicha oportunidad. En el mismo documento se menciona la integración oportuna de otros espacios políticos con miras a la campaña electoral (incorporación del partido Fe), cosa que también puede suceder en esta instancia fundamental de balotaje, que marcara el rumbo a seguir de nuestra querida Argentina en los próximos cuatro años ¿Libertad o Kirchnerismo?", escribió el diputado Fleitas en un comunicado, mostrando su desacuerdo con los dichos de Salinas.

Además, fue tajante con su decisión, y dijo: "Si la señora diputada electa Liliana Salinas no está de acuerdo con las decisiones tomadas a nivel nacional, la invitamos a renunciar a su banca obtenida dentro del espacio LLA y por la figura del diputado nacional Javier Gerardo Milei. Basta de borocotización de la política".

Lilia Salinas fue la armadora del espacio de La Libertad Avanza de Entre Ríos, quien anunció que formaría un monobloque en respuesta a que Javier Milei se haya acercado a Patricia Bullrich. “Nos quieren llevar a acordar, transar, y abrazar a ‘los mismos de siempre’”, dijo.

“Creímos en Javier Milei: ‘Que con los mismos de siempre NO’. Somos parte de este espacio desde antes que sea el ‘boom’ que arrasó en las PASO de agosto, y que se creía que se impondría como presidente el domingo 22/10", explicó la diputada.

Luego del acuerdo entre Milei y Bullrich, las internas en La Libertad Avanza comenzaron a aparecer. Quien también expresó su descontento fue Luis Barrionuevo, el sindicalista que se encontraba en las filas libertarias, expresó este jueves que rompería relaciones con el dirigente libertario. "En la vida, la dignidad no se vende ni se negocia. Y, aunque se proclame lo contrario, no todo es lo mismo. Patricia Bullrich no sólo ensucia la esencia de la propuesta inicial, sino que desvirtúa y contradice frontalmente los pilares que me motivaron a respaldar a Milei", dijo el sindicalista en un comunicado de prensa.

No solamente Liliana Salinas fue la que anunció que se abría del espacio, sino que dos de su compañeros del bloque adelantaron lo mismo. Carlos Damasco y Julia Calleros son los otros legisladores que se darán de baja del bloque, siendo que solamente Roque Fleitas y Débora Todoni sean los diputados provinciales que mantengan la bandera de La Libertad Avanza.

“Sintiéndonos decepcionados, y no queriendo defraudar al electorado que nos acompañó con su voto y a quienes estuvieron militando con tanto esfuerzo por este proyecto, estamos convencidos de no querer ser parte”, aclararon los legisladores que abandonan el espacio.