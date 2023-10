Habló el abogado que denunció a Martín Insaurralde y Sofía Clérici

Martín Insaurralde, ahora exjefe de Gabinete bonaerense, y Sofía Clérici, reconocida modelo, están en el auge de la polémica tras ser vistos juntos en un lujoso yate en Marbella. Ambos fueron denunciados por el abogado Gastón Marano, quién habló respecto al caso en MDZ Radio 105.5 FM.

En primer lugar, respecto a la denuncia de Insaurralde, confirmó que "tiene base en la posibilidad de que haya cometido el delito de enriquecimiento ilícito, evasión fiscal y lavado de activos. También lo cierto es que ha omitido una cantidad de bienes suntuarios en su declaraciones juradas, si efectivamente se comprueba que ha sido quien los adquirió".

"La denuncia a Sofía Clérici, por otro lado, es por encubrimiento en doble sentido. Por un lado, por haber receptado bienes que podrían tener un origen ilícito, y por otro lado por haber dicho que ella compró esos bienes cuando previamente había dicho que eran regalos. Yo entendí que el expresarse de ese modo, tuvo como gesto muy probablemente, mejorar la situación procesal de Martín Insaurralde y quien miente para mejorar la situación procesal de otro, puede estar incurso en el delito de encubrimiento", sumó refiriéndose al respectivo procesamiento legal de la modelo.

Además, expresó que "los bienes que exhibieron le hubiesen llevado al monotributista unos 14 años el total de su facturación, si facturara al máximo y no gastara en otra cosa. El problema en el caso de Clérici, es que ella tiene 28 años, tendría que haber comenzado a facturar poco después de cumplir los 13 y no parece viable".

Martín Insaurralde y Sofía Clerici juntos.

"El foco tiene que estar en ambos, desde el momento en el que ella decide expresar públicamente que es quién compró las cosas y con eso mejorar la situación personal de él, es lo que estoy pidiendo que se investigue. Puede estar incurso en un delito también, estoy completamente de acuerdo que la responsabilidad del funcionario público es infinitamente superior a la que pueda tener un ciudadano o una ciudadana común como Clérici", agregó.

Y cerró: "Una investigación penal es el único camino para averiguar esa verdad. De todas maneras, acerqué algunas constancias a la denuncia. Algunos indicios de que Martín Insaurralde podría haberse sido quien compró algunos de estos objetos, en particular aporté fotografías de la ex esposa de Insaurralde que tiene exactamente la misma pulsera que tiene Sofía Clérici, lo cual me permite pensar que ambas tuvieron un mismo beneficiario, es decir, una persona con el mismo gusto por la joyería. Podría ser una casualidad, por supuesto, pero me parece que en el marco de una investigación legal va a poder disiparlo".

