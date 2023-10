Schiaretti cerró su campaña en Córdoba con fuertes críticas a Massa

En un masivo acto que se desarrolló en la ciudad de Córdoba, el candidato a presidente de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, cerró su campaña presidencial de cara a las elecciones generales acompañado por su compañero de fórmula, Florencio Randazzo.

El cierre proselitista tuvo como primer orador al enérgico gobernador electo, Martín Llaryora, quien popularizó su discurso contra “los pituquitos de Recoleta” enfatizando que no era necesario que referentes políticos fueran a la provincia mediterránea a “enseñales a gobernar”.

Llaryora reforzó el eje de campaña de Schiaretti en torno a garantizar el federalismo y la capacidad del hasta ahora mandatario cordobés para gestionar el país nacionalizando programas que le resultaron exitosos en su provincia.

“Schiaretti es el único candidato formado, con experiencia y mirada federal para sacar a la Argentina hacia adelante”, sentenció Llaryora.

“Es mentira que este país no pueda estar mejor. Lo que tiene es una mala gestión. Y acá tenemos al mejor gestor para que sea el próximo presidente en las próximas elecciones”, aseguró.

“Desde el interior nos dicen ´Córdoba parece otro país´. Por un lado, nos gusta, pero nos llena de desesperanza que el país no logre arrancar. Sí, es cierto, parece otro país, pero la Argentina también ser otro país si es gobernada por la persona que gobierna Córdoba, que sabe y que hace: se llama Juan Schiaretti”, indicó.

Schiaretti aseveró que hoy Massa es quien gobierna porque Alberto Fernández y Cristina Kirchner "están desaparecidos". Foto: Hacemos por nuestro país.

Además, se refirió a quienes les tocó gobernar y lo hicieron mal, en referencia a Juntos por el Cambio; a quienes lo hacen ahora también mal, por el oficialismo kirchnerista; y a quienes prometen lo que no se hizo antes en ningún lado, por el candidato a La Libertad Avanza. “Al final, defienden a quien es ´menos peor´. Nosotros estamos acompañando al mejor y al único que puede mejorar el país y llevarla al progreso”, enfatizó.

También recordó que se dijo que Schiaretti se iba a bajar, o no iba a llegar, o no pasaría las PASO. “Y aquí estamos, y estará su boleta el domingo próximo en las elecciones. El país tiene una oportunidad. Este no es un problema ideológico, sino de mala gestión… Tenemos problemas, pero también oportunidades. Este domingo, cada uno de nosotros podemos hacer historia”, aseveró instando a ejercer “el voto útil” para “meterlo a Juan en el balotaje”.

“No nos resignemos”

Posteriormente, Florencio Randazo aseguró que "es imposible imaginar una Argentina próspera sin federalismo”. En ese marco, indicó que el candidato de Hacemos por nuestro país “va a defender a las provincias como ninguno de los otros cuatro candidatos a presidente, que pertenecen a la República del AMBA".

Mientras aún resonaba las palabras de Llaryora señalando que en los dos debates anteriores a los comicios el gobernador cordobés “le pintó la cara a todos”, el ex ministro del Interior precisó: "Schiaretti es el mejor presidente que nuestro país podría tener. No nos perdamos la oportunidad de poner a un tipo serio y responsable a manejar los destinos de nuestro país”.

Para cerrar su discurso, convocó a la población a que “la esperanza le gane al miedo, a la incertidumbre y la desazón.”

“Venimos de una década perdida, y el cambio es irreversible”, reconoció Randazzo. Para tal fin, dijo que es necesario el diálogo y el consenso. “En los medios quisieron instalar que solo hay dos formulas que son la grieta y una tercera que es la amenaza”, subrayó. “No nos resignemos, vayamos a votar convencidos que es posible”, destacó.

A la hora de dirigirse a la militancia presente, y previo al discurso del candidato presidencial, comenzó a sonar el jingle de campaña con una letra que instaba al voto de “El Gringo” al son del clásico cuarteto de La Mona Jiménez “Beso a Beso”. "Schiaretti es el mejor presidente que nuestro país podría tener", indicó Florencio Randazzo. Foto:

Hacemos por nuestro país.

Como primera instancia, Schiaretti aseguró que los dos partidos que gobernaron el país en los últimos años “fracasaron” y sólo gobernaron para la “República del Amba”.

Criticando a los “Insaurralde” de la política, recordó las obras prometidas al interior y que nunca se realizaron por no beneficiar a Buenos Aires. Asimismo, tildó de "caradura" al ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, por su ofrecimiento a los bonaerenses de optar pagar el boleto de transporte sin los subsidios.

"El colmo del caradurismo, ahora el ministro Massa con una chicana berreta le dice a los ciudadanos del Amba que renuncien a los subsidios del transporte. No son los habitantes los que lo determinaron, sino las autoridades nacionales. Y lo que interior reclama es que haya equidad y no que se perjudique a los bonaerenses"; enfatizó Schiaretti.

"Massa es hoy quien gobierna la Argentina"

"Massa es hoy quien gobierna la Argentina, porque Alberto Fernández y Cristina Kirchner están desaparecidos. Y es el ministro del 150% de inflación y que llevó el dólar de $240 a más de $900. Y que hace un abuso obsceno del poder para ver si puede disimular la alta inflación y ganar un voto más, como lo hizo hoy poniendo los carteles en los trenes suburbanos del Gran Buenos Aires", aseveró el gobernador cordobés.

Asimismo, lamentó que el país esté "al borde de la hiperinflación y Massa le echa nafta al fuego". Le advirtió además a sus competidores Patricia Bullrich y Javier Milei, cuidar sus declaraciones para no caer en el mismo error que el ministro de Economía en la delicada situación económica que atraviesan los argentinos.

Durante su alocución, el cordobés reiteró sus tres primeras medidas, en caso de ser electo presidente el 10 de diciembre: bajar a la mitad las retenciones al campo, y eliminarlas totalmente luego del primer año; acabar con el cepo al dólar, con un desdoblamiento del mercado cambiario; y que el Banco Central deje de financiar al Tesoro, otorgándole la presidencia a la oposición.

Sin correrse de sus lineamientos, ya expuestos durante su campaña política, el peronista cordobés destacó la importancia de construir “una Argentina federal”, terminando “ con las asimetrías entre el AMBA y el interior, en materia de distribución de subsidios y de obras públicas”. "Argentina está al borde de la hiperinflación y Massa le echa nafta al fuego”, enfatizó Schiaretti. Foto:

Hacemos por nuestro país.

“En Córdoba tenemos equilibrio fiscal y eso nos permitió desarrollar el mayor plan de obra pública de la historia, que nos permitió progresar y generar trabajo”, dijo Schiaretti.

Reiteró también que “en Argentina urge que se estabilice la economía y que consigamos bajar drásticamente la inflación, para llegar a un valor razonable como los que tienen nuestros países hermanos.

“El domingo se elige que país va hacia el futuro. O va el país de la grieta y el fracaso, que expresan Bullrich y Massa; o vamos a un viaje a lo desconocido, que expresa Milei; o vamos a un país normal, federal, donde prime la cultura de la producción y el trabajo. Es hora que el interior productivo tenga la conducción de Argentina por primera vez en décadas”, enfatizó Schiaretti seguro de que es factible que el modelo Córdoba se expanda a nivel nacional.