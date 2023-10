"La dirigencia política se merece a Javier Milei, el pueblo no"

Argentina aguarda por una elección que puede generar un antes y un después en la política. Este domingo 22 de octubre serán las elecciones generales nacionales donde se elegirá quién asumirá el cargo de la presidencia de la Nación. En las PASO nacionales, Javier Milei fue el candidato más votado por el pueblo argentino, seguido por Sergio Massa y en tercer lugar Patricia Bullrich.

En esta ocasión, hay una gran ola de incertidumbre en la sociedad por lo que pueda pasar. Muchos especulan con que el candidato libertario ganará en primera vuelta, otros en que habrá un balotaje con Massa o Bullrich, pero lo cierto es que todas las encuestan posicionan a Javier Milei en la cúspide de la elección.

Para esto, MDZ Radio 105.5 FM dialogó con Pablo Semán, sociólogo y analista político, para explicar el contexto político actual y cómo Javier Milei ha incidido en el voto popular: "Hay una dirigencia política que se merece la llegada de Milei, pero que en definitiva la sociedad argentina es la que no se merece su llegada. Esto es, primero porque la dirigencia política ya ha cometido tantos errores, ha sido tan personalista a la medida de sus propios beneficios que realmente se merecen ser derrotados y echados. La clase política ha cometido errores y no se ha preparado, han incurrido en todo tipo de actividades deshonestas".

"Incluso más allá de que no tengan actividades ilegales, uno nota la falta de preparación, lo digo en general sobre los sucesivos mandatos en que se acumularon fracasos y promesas que no se podían cumplir, eso por un lado. Y por otro lado, porque creo que la experiencia de Javier Milei en el Gobierno, lo que está proponiendo, puede ser desafiante intelectualmente. Está proponiendo una experiencia radical que no tiene antecedentes en ningún lugar del mundo, entonces su planteo sobre el Estado o la economía realmente no ha tenido espacio en ningún lugar del mundo", agregó.

Además aseguró que "el tipo de experiencia que propone Milei no tiene antecedentes, pero hoy hay elementos históricos que autorizan a pensar que este tipo de experiencias pueden ser muy traumáticas, por ejemplo lo que hizo Bolsonaro en Brasil. Entiendo que esa promesa surge efecto en términos de una población que se ha visto muy agredida por sucesivos gobiernos".

Javier Milei en su acto de cierre de campaña.

Respecto a cómo ha ido evolucionando el "efecto Milei", dijo: "Hay una cuestión que vino evolucionando en el tiempo durante la elección, no es lo mismo lo que pasaba hace tres meses que ahora. Actualmente la campaña electoral ya se desplegó al máximo, lo que pasa ahora es que mucha gente se está planteando que la situación actual del país no puede seguir así. Hay una crítica a la forma del funcionamiento de todas las sociedades, entonces una de las principales virtudes atribuidas a Javier Milei y de las cosas que se busca a través del voto hacia él, es que sería como una solución de corte muy radical. Nadie tiene totalmente en claro cuánto de eso él querría y podría hacer, pero hay ganas de patear el tablero. Después está el motivo muy general de la libertad que tiene como varias expresiones posibles".

"Le llegó mejor a los jóvenes por una cuestión específica, que es que él describe un mundo totalmente en crisis y esa idea le hace más sentido a jóvenes que tienen, por ejemplo, hasta 25 años y que han vivido desde los 15 en una situación de estancamiento económico. Son gente que nunca estuvo mejor y no saben cuánto se puede estar peor. Entonces, más bien piensan que peor situación que esta no va a haber. Después hay cosas más específicas, esto es un fenómeno político, el mensaje en general es el rechazo por lo existente y la utopía de la libertad", explicó respecto al voto joven que logró capturar el candidato libertario.

Por último, opinó: "Mucha gente se sintió estafada y subestimada por el Estado, entonces el discurso liberal de asumir el riesgo, de autoproducirse y expandirse hace mucho sentido. La denuncia de la casta de Javier Milei contiene un elemento de negación de la otra mitad de la Argentina. Él es portador de un potencial de conflictividad política enorme. No hay dimensión del nivel de conflicto porque todo el mundo se acostumbró en la dirigencia política a decir cualquier cosa. El mundo toma por válido un cierto nivel de radicalidad que no es posible".

