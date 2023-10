Javier Milei contó cuánto tiempo le gustaría estar en el poder si gana

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, afirmó que la dolarización de la economía argentina llevaría tres años, que su programa de medidas tarda entre los 35 y 45 años y que si él llegara al poder y fuera exitoso estaría dos mandatos y luego se iría y "no lo verían más".

Milei, quien gano las elecciones PASO en agosto y se posiciona como el favorito de las urnas, dijo en diálogo con Radio La Red que con su equipo hicieron "un programa que oscila entre los 35 y 45 años, que me excede en mi vida política". Además, aclaró que si eventualmente fuera consagrado como Presidente de la Nación, y "fuera exitoso", estaría dos mandatos y luego se iría: "Después me voy y no me ven más", lanzó el economista.

Además, explicó que la dolarización, una de las propuestas que más votos capto entre los electores argentinos, tardaría alrededor de tres años, y que su idea es lograrlo "vía Congreso". En esa misma línea aclaró que ya conversa con el Fondo Monetario Internacional (FMI): "Hablo lo necesario y nadie me planteó que dudan de la dolarización".

"Para dolarizar hay que rescatar el pasivo del Banco Central", comenzó explicando Milei. Luego, agregó que en ese pasivo se agrupan "las leliqs y el pasivo monetario" pero lo que "demanda más tiempo es la conversión de la demanda monetaria, es decir, los billetes con los que operamos" y por eso afirmó que durará alrededor de tres años- casi un mandato entero- la conversión de la economía argentina. También aclaró lo mismo sobre la inflación: "Para bajarla se tarda entre un año y medio o dos años".

Milei, en clave electoral

Por su parte, confesó que tiene un "gobierno paralelo, el gabinete en la sombra, que actuán como si estuvieran en funciones" para simular un posible gobierno y comenzar a prepararse si eventualmente deben asumir realmente los cargos. Según Milei, es un "ejercicio teórico pero empezas a tener la dinámica".

Milei estuvo en el ojo de la tormenta por sus declaraciones públicas al peso argentino y fue hasta denunciado por el Presidente de la Nación.

Como era de esperarse, no faltaron las chicanas del dirigente de La Libertad Avanza hacia las otras dos coaliciones más competitivas de la elección: "Si ganamos, Juntos por el Cambio va a dejar de existir como existe hoy y Unión por la Patria va a ser distinta también". Milei sumó que La Libertad Avanza tiene una "diferencia con el segundo, que es Sergio Massa y muy atrás está Juntos por el Cambio".

A pocos días de la elección, Milei cierra su campaña este miércoles en el Estadio Movistar Arena, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, mismo lugar donde se despidió de la publicidad electoral antes de las PASO que lo consagraron ganador de esa elección.