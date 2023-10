Carlos Maslatón contó los detalles de por qué se alejó del espacio de Javier Milei

Carlos Maslatón brindó una entrevista televisiva donde opinó sobre la posibilidad de llevar adelante el plan de dolarización impulsado por Javier Milei. "Es incorrecto. No lo van a poder hacer, es irrealizable", sostuvo.

En ese sentido, el abogado liberal se pronunció sobre su paso por el espacio liderado por el candidato presidencial, La Libertad Avanza, y contó que su posición crítica sobre la dolarización fue lo que lo terminó alejando de la coalición.

"Yo creo que eso generó una especie de mensaje a mí que yo no debería estar en la agrupación", contó en diálogo por TN y reveló que con el economista habló "siempre" sobre las dificultades para llevar adelante su iniciativa. "Yo no tuve ninguna pelea concreta", aclaró en TN.

De todas formas, Maslatón ratificó que acompañará con su voto a Milei a pesar de "todas las discrepancias". "No cambio de bando por una discrepancia o porque han deseado que yo no esté en el espacio", recalcó.

Volviendo con la dolarización, el exaliado del diputado nacional argumentó que para llevar adelante el proceso, la Argentina necesitaría "tres o cuatro veces más" que los 30 mil millones anunciados por el libertario para dolarizar la economía.

"Financieramente no cierra. 120 mil millones de dólares necesita, porque hay que pagar unas cosas también que son deuda del Banco Central. Argentina tiene cero, no tiene esa plata. Entonces es una insensatez endeudarse ahora en estas condiciones. Me parece una locura", cerró.