Patricia Bullrich cerró su campaña en Mendoza: "El kirchnerismo nos quiere amputar el futuro"

La candidata presidencial Patricia Bullrich realizó uno de sus cierres de campaña en la provincia de Mendoza, de donde es oriundo su compañero de fórmula Luis Petri. A su vez, se mostró junto a Alfredo Cornejo y los gobernadores electos de San Juan y San Luis, alfiles clave en la conformación de Juntos por el Cambio.

El evento se desarrolló en el Parque O'Higgins de la Ciudad de Mendoza y el primero en tomar la palabra fue Rodolfo Suarez, actual gobernador de Mendoza, quien dijo que "a los mendocinos nos conviene que gobierne Patricia" y dijo que los ideales de la candidata a presidente de Juntos por el Cambio son los que "venimos reflejando con Alfredo Cornejo desde 2015".

Luego, Alfredo Cornejo pidió el aliento de la militancia presente. "Los mendocinos necesitamos un buen Gobierno nacional, no da lo mismo tener a los mismos. Y no da lo mismo dar un salto al vacío", comenzó diciendo el gobernador electo de Mendoza. Además inició los cánticos: "Se siente, se siente, Patricia presidente", a lo que la gente acompañó al mismo ritmo.

"En 2019 nos reunimos acá (Parque O'Higgins) y dimos vuelta la elección en Mendoza", dijo Cornejo recordando la reunión previa a las elecciones de aquel año. "Necesitamos un cambio seguro, que nos de certidumbre, basta de incertidumbre. Necesitamos liderazgo fuerte, coraje, trayectoria. Conozco a Patricia hace tiempo, está preparada y tiene convicciones. Quiere cambiar la Argentina y tiene con qué, tiene el coraje suficiente. Tiene 10 gobernadores apoyándola, no se puede comparar cualquier fuerza que promueva el cambio con Juntos por el Cambio, acá hay poder político, no vamos a improvisar el 10 de diciembre", aseveró eufórico el próximo gobernador mendocino.

"Tiene que ganar Patricia Bullrich el 22 de octubre. Pero además los mendocinos tenemos un adicional, llevamos a un candidato a vicepresidente mendocino como es Luis Petri. Vamos a garantizar cambios sostenidos en el territorio, vamos a tener diputados y senadores en mayor cantidad que en la última oportunidad. Aprendimos de los errores y aciertos de ese efímero gobierno (Macri 2015-2019). Quiero pedirles a Mendoza el voto por Bullrich este domingo y junto a Hebe le queremos agradecer el apoyo y necesitamos un esfuerzo más. Los cuatro años que vienen Mendoza va a estar bien administrada, pero sin duda que será mejor con una mano amiga, una mano de honestidad, transparencia y liderazgo como la de Bullrich", cerró Cornejo.

El tercer turno fue el de Luis Petri, candidato a vice, quien subrayó: "Mendoza y Cuyo fue declarada zona libre de la fiebre aftosa, libre de la mosca del mediterráneo y veo a los gobernadores de San Juan y San Luis y digo que Mendoza y Cuyo son zona libre de kirchnerismo".

Por último, Patricia Bullrich, cerró el acto manifestando que: "Gracias a todos los que nos están compañando. Soy muy consciente de lo que estamos viviendo los argentinos, de lo que estamos sufriendo los argentinos. Sentimos en nuestro corazón tristeza que nos atraviesa después de 20 años de kichnerismo. Tenemos miedo a andar por la calle, a que maten a un chico por un celular, a que usen las aulas a adoctrinar a los jóvenes y a los chicos. Tenemos miedo a que corten calles y rutas, acá en Mendoza no pasa. Nos duele fuertemente que nuestros mayores tengan jubilaciones de hambre. El kirchnerismo nos quiere amputar el futuro".

Militantes se acercaron a la Capital para presenciar el acto.

"La pesadilla que hemos vivido se termina. Estoy acá gracias a la fuerza que hemos mantenido en los buenos momentos y en los malos. Estuvimos juntos cuando perdimos y ahora estamos juntos en esta batalla final de una mafia que secuestró 20 años a la Argentina y nos tomó de rehenes a todos, nos destruyeron. No nos podemos dejar vencer, tener el coraje. Tenemos que tener la decisión, mendocinos, para ganar el domingo. Estamos de pie y juntos para construir una Argentina donde tenemos la oportunidad histórica del cambio. Vamos a cambiar de una vez y para siempre", remarcó en un tono firme la candidata a presidente.

Y cerró: "Quiero ser presidente para sacar a la Argentina del pozo, pozo en el que Massa y Cristina cavan un poco más. Yo le pregunté a Massa cuándo van a dejar de afanar y no me respondió. Yo les respondo: van a dejar de afanar el 10 de diciembre. Yo les propongo un cambio verdadero y definitivo. Esta Argentina arruinada, ultrajada no se arregla con más de lo mismo. A Massa lo único que le importa y se le ve en la cara es la ambición de la cara, vos no le importás. Queda claro cuando vas al almacén y lo sufrís todos los días. A Massa y a Cristina no les importa. Desde que Massa es ministro estamos cada día peor".

Noticia en desarrollo...