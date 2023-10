Felipe Solá criticó a Javier Milei y lo comparó con el emperador Nerón

Felipe Solá analizó el cierre de la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo y analizó a los principales candidatos a llegar a la Casa Rosada: Sergio Massa, Javier Milei y Patricia Bullrich. Sobre el representante de La Libertad Avanza, el excanciller fue duro con sus propuestas electorales. "Si Milei sin poder es capaz de hacer esto, qué podríamos esperar cuando tenga poder", expresó por Radio Delta.

Y acto seguido, ensayó una curiosa comparación con el histórico emperador romano Nerón. "Se levanta una mañana enojado y manda a prender fuego una ciudad", añadió. En ese sentido, el exgobernador bonaerense afirmó que Milei "dice cualquier cosa que jode a millones que van a hacer compras", haciendo referencia implícita a los dichos del economista sobre los ahorros en pesos. "Lo único que le importa es ganar 2 o 3 puntos", subrayó al tiempo de cuestionar la falta de consensos que tendría el actual diputado nacional en una hipotética gestión.

"Me parece un peligro y una superficialidad enorme”, dijo y agregó apelando a la ironía: "No se si Nerón era pelado o tenía mucho pelo tiene mucho pelo. Nosotros queremos a Perón y no a Nerón”.

Respecto a la candidatura de Bullrich, Solá expresó que la referente de Juntos por el Cambio "actúa como si estuviese perdiendo". "Si vamos a un balotaje, muchos de los radicales van a votar a Massa”, disparó.

Por último, el dirigente peronista destacó que la figura de Unión por la Patria logró mostrarse "como un hombre independiente y con proyección al futuro”. "Massa es el más propositivo de todos, por lejos. Si llegas al balotaje y hay una posibilidad de debate entre dos, creo que Sergio estaría mucho mejor preparado para una batalla cara a cara", cerró.