Explosivo mano a mano de MDZ con el abogado de Walter Bento: "Va a festejar el Guasón"

Avanza la cuenta regresiva para el suspendido juez federal, Walter Bento, en el proceso que enfrenta ante el jurado de enjuiciamiento. Su defensa recusó recientemente a dos miembros del tribunal que, el 8 de noviembre próximo, deberá decidir si Bento será destituido -o no- por desórdenes de conducta. En ese contexto, MDZ habló en exclusiva con su abogado Mariano Fragueiro Frías, quien no se guardó nada y disparó munición a discreción contra todos. Empezando por el Presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, pasando a una senadora nacional de La Cámpora y rematando contra el juez de uno de los tribunales orales federales de Mendoza. La teoría conspirativa de Bento parece no tener fin.

-¿Cuándo debe resolver el Jury la recusación que ustedes plantearon?

-Deberían de resolverla antes del 8 de noviembre, que es el día del veredicto. Lo único que no me gusta mucho es cuando señalan que esto debió haberse hecho antes, porque la que habló de Bento fue la candidata Bullrich y lo hizo el domingo del debate. Después de eso encontramos de que ella misma le había presentado el juicio político a Bento. Era un dato que no conocíamos cuando empezó el Jury. Y obviamente tienen disciplina partidaria los dos legisladores que representan al PRO en el Jury… pero nada, está así la cosa, uno está sembrando para el peor escenario.

- Ante el peor escenario y teniendo en cuenta que Bento siempre estuvo a derecho: ¿el 8 de noviembre estará presente durante la lectura del veredicto?

- ¡Por supuesto! Va a estar en el Tribunal ese mismo día, no te queda otra.

- Si le queda otra. Le quedan varias.

- Sí, bueno, qué se yo.. pero todo es más largo en la lucha. Independiente de eso, obviamente, que hoy la remoción va a ser un triunfo no solamente para Rosatti, el presidente de la Corte, sino también para Bullrich y el Frente de Todos va a ser funcional a eso. Todo raro, pero bueno, es así. Hay que adaptarse y aceptar lo que venga. Además la senadora por Mendoza -por Anabel Fernández Sagasti- habrá cumplido su venganza personal con Bento.

-¿Puede ampliar?

- ¡Qué te voy a explicar a vos! El juez llegó por el Chueco (Mazzón), adversario de La Cámpora, hasta donde me dijeron. Y encima la exsuegra fue secretaria de Bento (en referencia a la madre de Lucas Ilardo). ¡¡¡Terrible combo!!!

-¿Bento se ha transformado en el enemigo público número uno?

- Así parece. Le sirve a varios. Al Consejo de la Magistratura de Rosatti, para mostrar que funciona a pesar de que hace seis años no removía a ningún juez. A Bullrich, porque lo anunció en el debate. A Fernández Sagasti, para mostrarse anticorrupción y que no encubre la justicia un partido político. Y a vos, porque vas a escribir un buen guión.

- ¿Bento no se responsabiliza de nada?

- Sí, de haber aceptado ser Juez Federal electoral en Mendoza. En cuanto a las particulares formas de obtener honorarios de algunos abogados, llama la atención. Que Aliaga sea informante pago del Ministerio de Justicia de Mendoza, también sorprende y se arrepiente de no haberlo conocido con anterioridad.

- Si el Jury lo destituye, Bento quedaría detenido. En ese supuesto, ¿va a pedir su excarcelación por entender que no hay riesgo procesal?

- Lo van a mandar a Guantánamo, a la Isla del Diablo a San Quintín ¡¡¡Hay que estar preparados para el show!!! Y, obvio, al festejo del Guasón.

- ¿Quién sería el Guasón?

- ¡¡¡El fiscal Dante Vega!!! ¿O pensabas que era Batman?

- No sé, podrían ser varios. El Juez que instruyó la causa penal (Eduardo Puigdéngolas), Miguel Piedecasas (miembro acusador del Consejo de la Magistratura), o los jueces Nacul, Rago Gallo o los fiscales de la PROCELAC, Villar y Roseta...son muchos los magistrados que han intervenido en la causa…

- ¡Y el Gran Jefe, Naciff! (Roberto Julio Naciff, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Mendoza) ¿Vos sos de los que piensan que la justicia se mide por la cantidad de jueces que confirman las decisiones? Somos grandes Jorge, vos sabés que no es así.