El motivo por el que Suarez y Cornejo apuran la sanción del Presupuesto 2024

La Legislatura provincial se encuentra discutiendo el proyecto de Presupuesto 2024 que presentó días atrás el Gobierno de Mendoza. La última semana inició el desfile de ministros y funcionarios por las comisiones para detallar las pautas específicas para cada dependencia estatal y las exposiciones finalizarán el viernes que viene. En este sentido, el oficialismo provincial espera apunta a conseguir la aprobación del paquete de leyes económicas del próximo año durante la primera quincena de noviembre, aprovechando al actual composición de ambas cámaras legislativas.

Los proyectos de Avalúo, Impositiva y Presupuesto 2024 ingresaron el pasado 5 de octubre a la Casa de las Leyes. El martes siguiente se conformó el plenario de comisiones de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados y el Senado y concurrieron los responsables de la Administración Tributaria Mendoza (ATM) para explicar las modificaciones a las leyes fiscales. En tanto, el jueves concurrieron los ministros de Economía, Seguridad e Infraestructura y el titular de la DGE a detallar sus respectivas partidas presupuestarias.

Las visitas del resto de los funcionarios se realizarán entre el martes y el viernes de la semana que viene. Posteriormente, el oficialismo buscará sacar el despacho de comisiones para que las iniciativas lleguen al recinto, aunque ese paso no será inmediato.

La intención del gobernador Rodolfo Suarez y de su sucesor Alfredo Cornejo es que la normativa fiscal y el Presupuesto 2024 sean aprobados en la primera quincena de noviembre, según revelaron fuentes legislativas de Cambia Mendoza.

El proyecto de Presupuesto 2024 ingresó a comienzos de octubre a la Legislatura provincial. Foto: Alf Ponce / MDZ

Es decir que los legisladores provinciales se abocarían al debate y votación del paquete de leyes económicas entre las elecciones presidenciales del 22 de octubre y el eventual balotaje que tendría lugar el 19 de noviembre.

Hay un factor determinante por el cual el oficialismo no dilatará la discusión del Presupuesto 2024 y tiene que ver con el recambio de bancas legislativas que se producirá en diciembre. Suarez y Cornejo quieren aprovechar las actuales mayorías en las cámaras de Diputados y Senadores para que el proyecto sea aprobado sin sobresaltos.

Esto se debe a que a partir de diciembre Cambia Mendoza mantendrá la mayoría en la Cámara Baja, pero ya no contará con quórum propio en el Senado, debido a que tendrá la misma cantidad de bancas que la oposición. Si bien ante una eventual votación igualada la futura vicegobernadora Hebe Casado podrá desempatar a favor del oficialismo, el inconveniente que se le presenta a Cambia Mendoza en la Cámara Alta tiene que ver con la participación de al menos un senador opositor para habilitar las sesiones.

De esta manera, los legisladores radicales estiman que las leyes de Avalúo, Impositiva y Presupuesto 2024 podrían votarse en la Cámara de Diputados el 1º de noviembre y en el Senado el 7 de noviembre. Si bien reconocen que la sanción definitiva podría estirarse un poco más, resaltan que no sería más allá del 14 de noviembre.

A diferencia del debate de otros presupuestos, este año no se espera una larga deliberación entre oficialismo y oposición, ya que no está incluido en el proyecto un pedido de endeudamiento para varias obras públicas ni tampoco una autorización para el denominado roll over, iniciativas que necesitan de dos tercios de los votos de ambas cámaras y el consecuente acompañamiento de legisladores opositores.

El Presupuesto 2023 incluye solamente un pedido de autorización para obtener financiamiento para la continuidad de la obra de extensión del Metrotranvía hacia el Aeropuerto Francisco Gabrielli y hasta el departamento de Luján de Cuyo. La solicitud apunta a la emisión y colocación de títulos de deuda SVS (Social, Verde y Sustentable), comúnmente denominados como “bonos verdes”, por una cifra equivalente a $29.882.000.000.

Sobre este punto pueden enfocarse principalmente las negociaciones entre oficialismo y oposición durante las próximas semanas, además de algunas modificaciones que puedan proponerse sobre la redacción de los proyectos.