Raúl Alfonsín reunió a empresarios, jueces, políticos, empresarios y artistas

Daniel Werthein tomó el micrófono y fue directo a la masacre en Israel llevada a cabo por Hamás. El auditorio aplaudió y respetó previamente el minuto de silencio que propuso el director del Grupo Werthein (Direct TV). Cerca de 500 personas se reunieron en el repudio a la matanza al sur de Israel, y empezó la noche para presentar el documental a 40 años de democracia, “Ahora Alfonsín”. El salón de La Rural se puso de pie, se escucharon palabras en un discurso vehemente para recordar el retorno de la democracia en 1983 y los desafíos pendientes en materia de calidad institucional por parte de empresario.

Con un nivel de recepción pocas veces visto, distintas celebridades y protagonistas de la justicia, el stablishment, los medios de comunicación, el arte y los Derechos Humanos dieron presente. Graciela Fernández Meijide recibió su aplauso, al tiempo que León Arslanian y Ricardo Gil Lavedra también fueron mencionados y distinguidos por su labor durante el juicio a las juntas militares. La conducción estuvo a cargo de la periodista Débora Plager, quien recalcó la masacre en Israel, escuchaba atentamente el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley.

Fabiana Ricagno, Graciela Fernández Meijide y Adrián Werthein.

El recorte del documental que se estrenará mundialmente el día viernes duró cinco minutos, pero impactó con la fotografía y la calidad con imágenes de la campaña y el triunfo, retratadas durante aquel año por Dani Yakko, el fotógrafo que acompañó a Raúl Alfonsín por sus recorridas durante 1983, cuando parecía que el peronismo era el ganador a través de Ítalo

La familia Werthein fue la gran anfitriona de la noche, con Darío, Adrián, Daniel y Lucas presentes, más allá de la ideóloga del evento y el documental, la abogada Fabiana Ricagno. Gustavo Wiess, presidente de la Cámara de la Construcción, dio presente también, junto con a Luis Galli, CEO del grupo Newsan. El empresario cafetero Martín Cabrales como siempre presente en los eventos de este tipo, junto con Martín Eurnekian y Matías Patanian, de Aeropuertos Argentina.

Waldo Wolff, Adrián Werthein, Carlos Corach.

Juan Pablo Maglier fue parte de la organización de un evento impresionante, donde todo estuvo organizado con precisión y altura. El juez Ricardo Lorenzetti conversó con distintos empresarios y colegas como Daniel Petrone que se acercaron al evento que empezó a las 19.30 con copas de tinto, espumante y tirados de salmón, quesos de selección y gastronomía de distintas regiones.

Waldo Wolff conversó con Claudio Presman, al mando del COPE porteño, organismo que está dentro del debate con el cambio de época en la Ciudad. Otro miembro de la Coordinadora, Jesús Rodríguez, saludó a toda la familia Werthein y conversó con Luis Betnaza, el hombre fuerte de Techint, y Ignacio Zuleta Puceiro, analista político.

Claudio Epelman, Jorge Knoblovitz, Nicolás Pino, referentes de distintos sectores se ubicaron en las mesas para escuchar el discurso y propuesta de Werthein. Alex Campbell, senador electo en Buenos Aires y armador del PRO en distintos municipios conversó con Marcelo Scaglione, quien trabajó para el acceso de Argentina a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

El ex vocero de Alberto Fernández, Juan Pablo Biondi, dio presente, se cruzó con el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, quien saludó amablemente a Diego Guelar, quien respondió con algunos problemas para moverse. Carlos Corach, Martín Balza, ex jefe del Ejército, Osvaldo Mato, sus jefe de la Policía Federal, todos se sentaron a escuchar las palabras de Werthein. Alejandro Borensztein también fue de la partida.