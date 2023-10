Las incógnitas que desvelan a la política por los resultados del domingo 22

“A esta campaña electoral le sobraron dos semanas, se hace de chicle y la sociedad está harta y muy misteriosa”, comenta, con pedido de discreción, uno de los pocos encuestadores que sobrevivieron al tsunami de las PASO. En la política profesional, aún sin recuperarse del avance electoral de Javier Milei, se percibe una gran desorientación respecto a lo que vaya a ocurrir en las urnas el próximo domingo 22.

Nadie se atreve a afirmar nada que salga del consenso que se respira en el mundo político y también en el Círculo Rojo. Todos ven a Javier Milei encabezando las preferencias electorales, algunos lo ven amesetado y a pocos puntos del segundo; otros aseguran que está creciendo y con chances de ganar sin tener que ir al balotaje. “No se puede descartar de plano un triunfo de La Libertad Avanza en primera vuelta, ya nos comimos la curva el 13 de agosto, esta vez hay que estar prevenidos”, sostiene un referente territorial del PRO, muy adicto a las encuestas y a los Focus Groups.

La mirada de este dirigente amarillo coincide con la de algunos encuestadores respecto a que en las mediciones de opinión pública no se detecta con precisión el volumen electoral libertario. “El IVR ya no sirve. Piensen cuántos de ustedes aún tienen línea de teléfono fija. Y si es por celular es difícil que no se sesgue con la geolocalización. Además de eso, siempre se termina subrepresentado el segmento de jóvenes y el de nivel bajo”, escribió en los últimos días la socióloga Celia Kleiman, en su cuenta de la red social X. El análisis de la titular de la consultora Poll Data podría llegar a explicar el error de la mayoría de los sondeos previos a las primarias de agosto, al no detectar el 30% del voto a LLA.

“Esta vez, para cubrirnos en los números finales. tendríamos que subir a Milei unos 5 puntos y bajar a Sergio Massa y Patricia Bullrich porque en las PASO sobreestimamos la competitividad de ambos”, explica un conocido analista de opinión pública que el sábado anterior a las primarias alertó a sus clientes sobre la remontada libertaria. Por eso, ahora los profesionales de la patria encuestadora prefieren ser cautos y también consultan a políticos y periodistas sobre el escenario del domingo 22 de octubre.

En privado son muy pocos los que se animan a descartar la hipótesis de un triunfo de Milei en primera vuelta, aunque la mayoría se inclina por el escenario de balotaje. Pero a la hora de afirmar quien acompañaría a Milei a la segunda vuelta, han comenzado a dudar de las chances de Sergio Massa a partir del inicio de la corrida cambiaria contra el peso. Por primera vez, varios analistas de opinión pública plantean como factible el escenario de Patricia Bullrich desplazando al ministro de Economía de la contienda del 19 de noviembre. “Aún no la veo como hipótesis cierta, pero tampoco se puede rechazar con contundencia porque nadie sabe cómo puede golpear al oficialismo la dinámica de la disparada del dólar”, plantea un consultor muy requerido.

Resulta muy interesante el análisis fino de intendentes y gobernadores sobre el cuadro de situación que perciben. “Si se cae Massa en las dos semanas que quedan, es muy difícil que esos votos vayan a Bullrich, podrían ir al blanco, a la no concurrencia o a Milei“, sostiene un Barón del Conurbano bonaerense. “Nosotros solo podemos subir si pierde votos Milei”, asegura una fuente del equipo de campaña bullrichista. Concretamente lo que se plantea es que un eventual ingreso de la candidata de JxC al balotaje podría ocurrir con una merma de votos del diputado por LLA sin que caiga mucho Massa.

El temor que recorre los despachos de la política y el establishment tiene que ver con una fuga de electores de Unión por la Patria a favor de Milei que pueda dejarlo más cerca de los 40 puntos y a 10 de sus rivales. “Quedan pocos días hábiles hasta las elecciones, pero el dólar se puede seguir disparando con consecuencias terribles en la estampida de precios y el temor al desabastecimiento de alimentos”, revela un vocero gubernamental.

Al mismo tiempo destaca que, hasta ahora, no hubo efecto Marín Insaurralde, pero están más preocupados por la inflación. Lo que queda claro es que nadie se anima a pronosticar porque aún se desconoce la dinámica de la crisis y cómo puede llegar a impactar en el electorado. La pregunta del millón es si el ministro de Economía podrá sostener el piso de 30% que supuestamente tiene el peronismo a nivel nacional.