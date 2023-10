Con eje en la inflación y en la corrupción, Patricia Bullrich se encamina al cierre de campaña

"El Gobierno está generando un pozo más profundo todos los días", dijo Patricia Bullrich en Salta, previo a su escala por Tucumán, en el marco de su recorrida por el interior del país de cara al tramo final de su campaña a las elecciones generales del 22 de octubre.

En medio de la escalada del dólar los últimos días, la candidata de Juntos por el Cambio apuntó contra la política económica del oficialismo y las medidas impulsadas por Sergio Massa.

"No existe la posibilidad de no tener inflación si uno gasta, gasta y gasta", recalcó y adelantó que en caso de ser electa tomarán "medidas muy concretas como un primer presupuesto que no tenga déficit" y así reducir la emisión monetaria.

"El Banco Central es absolutamente dependiente del ministro de Economía. Entonces, no para la inflación, hacen lo que Massa les dice, largan dinero que a la gente le entra por un bolsillo pero que pierde por el otro”, continuó.

En ese sentido, la titular en licencia del PRO prometió que su eventual gestión será de "austeridad total". "Todo el gasto político, todos los ‘chocolates’ de la vida, afuera. No tendremos contemplación contra todos los nombramientos que han hecho para mantener la guarida de La Cámpora”, advirtió.

Bullrich durante su recorrida por el interior del país

"Las clases medias y bajas. Los trabajadores con ingresos fijos quedaron destruidos ¿Todo esto a costa de qué? ¿De una presidenta del Banco de Nación que gana 9 millones de pesos? Vamos por todos esos recortes y los privilegiados. Vamos por los yates de Insaurralde. Les recortaremos el poder a todos los que se han enriquecido para que la plata vuelva a la gente", añadió.

Acto seguido, Bullrich hizo foco en el armado nacional de Juntos por el Cambio y subrayó que tienen "poder político propio". "Somos el partido con más gobernadores, teniendo en cuenta que hay 4 o 5 provincias que tienen gobernadores de partidos locales. Tenemos más de 500 intendentes, tenemos mayorías parlamentarias, es decir, que tenemos para sostener el cambio con nuestra fuerza", insistió.

En esa línea y sin nombrarlo, apuntó implícitamente a Javier Milei, acusado por la dirigente en el debate presidencial por armar sus listas con integrantes del oficialismo.

"Tenemos en mí una líder que no va a negociar el cambio nunca y que tengo la valentía y el coraje para llevar adelante un cambio. No me quedo a medio camino, no negocio, no tengo ningún muerto en el placar", concluyó.

Bullrich fue acompañada por el presidente del Pro y diputado nacional, Federico Angelini; el candidato a diputado nacional y coordinador político para el interior Damián Arabia; además de distintos intendentes, diputados legisladores y concejales locales.