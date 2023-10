Baby Etchecopar descargó toda su furia contra Martín Insaurralde: qué dijo el periodista sobre el escándalo

El culebrón que involucra al ahora exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde, ha levantado voces a lo largo y a lo ancho del mapa político y periodístico. El obseno episodio con la modelo Sofía Clerici en Marbella, España, destapó una olla que mancha al gobierno bonaerense y nacional a pocos días de las elecciones generales.

El que salió al cruce del ahora exfuncionario fue el periodista Baby Etchecopar, quien desde sus redes disparó con munición gruesa contra el peronismo y Martín Insaurralde.

"Lo que pasó con Insaurralde no es ni más ni menos lo que hace 49 años viene sucediendo con la clase política", arranca Baby Etchecopar. Y sigue: "Todos sospechamos que la plata que nos falta en algo se deriva, sospechamos que viven en casas enormes, a nombre de otras personas, sospechamos que coleccionan autos lujosos, al mejor estilo de un rockstar".

Agregando que "sospechamos que compran sexo, voluntades y tapan el ruido de los estómagos vacíos con estridentes fiestas y la consigna que nadie se entere que viniste".

"Si alguno viaja o viajó, los encontramos en las capitales del mundo con bolsas de Fendi, Saks, Luuis Vuitton o Rolex con la cara que pone un turista boludo y la grasitud de su prosapia, en sandalias y ojotas con una mujer que por lo general no es su hija, teniendo la edad de su hija y tampoco su esposa. Para ellas también hay tapados de vizón, que abrigan sus cuellos después de los discursos ecologistas, los autos del chofer, sus paseos por Patio Bullrich y por supuesto, y como no podía faltar, sus fotos en los mejores lugares y más caros de Europa", sentenció Baby Etchecopart.

Continuando con "ni más ni menos nos pasó ahora, con este bypass Lomas de Zamora-Marbella. Por supuesto que nos da una sana envidia. ¿A quién no le gustaría navegar en las azules aguas del Mediterráneo o de Caspio con un pedazo de sirena de esos? Ahora, el muchacho no se vio, no se miró, no se dio cuenta que no podés tapar semejante zanja con menos de algunos millones de dólares".

"Me refiero a la grieta. A la zanja de la corrupción. No sé qué habrá pensado usted. Últimamente hay una competencia, no quién hace más por la gente, sino quién tiene la mujer más linda. Por eso salieron corriendo y al mejor estilo, manotearon lo que fueron encontrando en Puerto Madero. Desde antes que me olvide, muchos tienen su pisito de soltero. A dos cuadras de su pisito de casado y a varios kilómetros de su humilde casa cerca de su intendencia. Estos personajes, en algunos momentos hasta podrían ser risueños, se tornan ya a esta altura en este país que no soporta más y que ellos no escuchan", puntualizó.

La historia de Instagram que desató la polémica.

Agregando que "Porque por supuesto, quién podría escuchar en el medio de Marbella a un pibe que anda en patas y que no come hace tres días. A una madre que tiene que ir a la salita a buscar el antibiótico para su bebé con neumonía, al padre que vuelve con los brazos doloridos de colgarse del bondi buscando trabajo y humillado por no poderle llevar la comida a sus hijos, lo mínimo indispensable".

"Bueno, esa gente no conoce Rolex, no conoce Armani, no conoce Marbella, no conoce Mercedes Benz, no conoce diseñadores, no sabe lo que es fashion", continuó.

Para finalizar, Baby Etchecopar escribió: "Pero gracias a gente como Insaurralde se multiplicaron. Hoy son 18 millones, en el que pueden brevar estos mentirosos de la democracia los votos que los sigan manteniendo en el pulpito blindado donde vociferan permanentemente 'hago estos por ustedes'. Dios quiera nos avivemos y que todos juntos le pidamos a los argentinos. te agradezco, no hagas nada. Tratá de devolver los langostinos y la guita del crucero, pagale a la piba lo que le debes y el resto devolvelo porque es nuestro. Y sino, por lo menos conseguime una amiga. Ni más ni menos".