Disturbios en Brasil: por qué Lula debería demostrar que no hubo fraude

Todas estas manifestaciones deben ser investigadas y penalizadas por la ley. No hay excusa que justifique agresiones como las que vivimos en Brasil el último domingo. No obstante que este tipo de actitudes no se hacen de un día para el otro y que precisa recursos que alguien está financiando, es importante recalcar que se ven en varios videos personas infiltradas del Movimiento sin Tierra y del PT, esto tampoco justifica que al margen de lo ocurrido lo importante es que la Justicia tenga participación rápida, que cohíba rápidamente esto, que no ocurra nuevamente y que los responsables sean investigados y procesados por la Justicia.

Lo importante es lo que causa esto, cuando tenés la resolución de la causa, evitás el efecto, cuando vos estás en este caso atacando la causa, que no está siendo atacada. ¿Cuál es el motivo que genera esto? La duda respecto de las seguridades que otorga la urna electoral.

Para esto el Tribunal Superior Electoral que visitó el presidente el día de las elecciones, se debería llamar a una licitación internacional con auditoría internacional y objetiva e independiente y otorgarle y darle el código fuente de las urnas y que todos vean que no hubo fraude. Con eso resolvés el tema, porque la mitad del país cree que hubo fraude. Si resuelven eso, se termina la interpretación que tiene medio país de que le robaron las elecciones.

La mejor forma de pacificar es resolver el problema y despejar dudas, si no lo explican, esto va a seguir. Y con más o menos violencia, lamentablemente con una izquierda que esto no es la primera vez que ocurre, pasó en 2006, 2013 y 2017 rompiendo patrimonio público y sin embargo los vándalos del PTO no fueran detenidos.

Entonces tenés el mismo tema con dos medidas diferentes, y por último las cuestiones vinculadas a las manifestaciones similares de Perú, pero entonces la izquierda no condena eso pero sí esto. Eso no es bueno para ningún país en democracia, lo importante sería resolver atacando la causa, no el efecto.