El motivo por el que la oposición volvió a cargar contra el Gobierno de Rodolfo Suarez

Este viernes se anunció la adjudicación de la obra de reconversión del ex Zoológico provincial en el Ecoparque de Mendoza, cuya licitación había sido lanzada por el Minsiteiro del Interior de la Nación. La noticia fue celebrada por el Gobierno provincial pero desde la oposición no tardaron en llover críticas por las demoras en el proyecto que viene siendo prometido desde inicios de la gestión del exgobernador Alfredo Cornejo.

La empresa mendocina Stornini Constructora S.A. será la encargada de la construcción de cinco nuevos edificios que componen parte del proyecto del paseo que se emplazará en el predio donde funcionaba el exzoológico provincial.

El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, festejó este sábado la adjudicación de la obra del Ecoparque “después de un enorme trabajo realizado y recorrido para cambiar un paradigma a un espacio que se basa en el respeto y bienestar animal, la educación y la conciencia ambiental, entre otras cosas”.

En el mismo sentido remarcó que “este patrimonio histórico de los mendocinos no sólo será el primer portal ambiental de la provincia, si no que también promoverá la educación ambiental, la cultura y el turismo. Pero lo más importante es que los animales ya no serán un objeto de exhibición y entretenimiento”.

Sin embargo, desde lanzaron fuertes cuestionamientos al Gobierno provincial por la demora en la concreción del proyecto del que se viene hablando desde el 2016.

El presidente del bloque de senadores provinciales del Frente de Todos, Lucas Ilardo, cargó contra los funcionarios provinciales y dijo que “más ineptos no se consiguen”. “7 años después, licitaron la obra. 7 años demoraron solo para licitarla!! Pero ellos lo anuncian con bombos y platillos. En el medio, negociados, animales muertos, demanejos”, agregó el legislador.

A su vez, el dirigente kirchnerista destacó que los $1.000 millones de pesos para financiar la obra los aportará el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior.

Por su parte, el exlegislador provincial y precandidato a gobernador por el Partido Verde, Mario Vadillo, también apuntó contra las gestiones de Suarez y Cornejo por la postergación de esta obra.

“Otro de los negocios a dedo de este Rodolfo Suarez, en vez de preocuparse por el arbolado y los animales que están hacinados empiezan por bar? biblioteca? auditorio? oficinas?”, indicó.

En la misma línea planteó que “Cornejo y Suárez llevan años de promesas con reconversión del #Ecoparque y solo se ve abandono y crueldad”.