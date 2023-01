Se prorrogó la concesión de Edemsa: la letra chica de un acuerdo negociado bajo presión

El Gobierno hizo oficial una de las medidas más trascendentes, para bien o mal, de la gestión. Rodolfo Suarez firmó y hoy se publicó la prórroga por 20 años más de la concesión del servicio eléctrico a favor de la empresa Edemsa, que es liderada por José Luis Manzano. Esa extensión del contrato se hizo 5 años antes del vencimiento, por lo que esa empresa, bajo el nombre Andina PLC, tendrá a cargo el servicio por 25 años. La decisión es producto de una larga y tensa negociación en la que el Estado estuvo siempre en un lugar incómodo, como adelantó MDZ. En realidad se hizo como punto, pues la empresa tenía a su favor una deuda reconocida por ingresos no percibidos que había crecido como una bola de nieve.

Los condicionamientos con los que el equipo de Suarez negoció se reflejan en el acuerdo. Si bien Edemsa renuncia a reclamar los más de 140 mil millones de pesos que, según los cálculos, Mendoza le debe. El acuerdo tiene cláusulas beneficiosas para la empresa. En primer lugar, se estira la concesión por dos décadas. Además se reduce el canon de concesión en 4 puntos, bajándolo al mínimo. Allí hay más de 700 millones de pesos menos que recibirá el Estado. La prórroga tiene un valor de más de 60 mil millones de pesos. Además se habilita a que la firma pueda retirar dividendos siempre.

El acuerdo incluye un plan de obras por 17 mil millones de pesos. El Gobierno obvió la publicación de ese plan en el Boletín Oficial, aunque aseguraron que será rectificado. Allí hay más letra chica, pues la empresa no tendrá que poner dinero de su bolsillo: las obras las pagarán los usuarios con un aumento extra de la tarifa. Además, el cronograma es tentativo y se terminará de negociar entre la empresa y el ente regulador (EPRE). "La empresa se obliga a ejecutar en tiempo y forma el Plan de Obras...el mismo guarda carácter meramente indicativo y deberá ser acordado en su versión definitiva con el EPRE...A tal efecto, el poder concedente se compromete a incluir en l determinación de los cuadros tarifarios futuros los costos del referido plan, debiendo el mismo ser ajustado en los sucesivos ajustes tarifarios", dice el acuerdo. El dinero recaudado por el aporte de los usuarios solo se podrá usar para obras, algo que a lo largo de la concesión ha despertado polémicas.

La intención de las obras es poder mejorar y expandir el servicio eléctrico. Incluye, por ejemplo, líneas eléctricas para la zona de alta montaña y nuevas estaciones transformadoras para parques industriales y zonas productivas.

El acuerdo

En el cuarto piso de Cas de Gobierno celebran el acuerdo porque era uno de los temas que más incomodaba a Suarez. La enorme deuda que Edemsa reclamaba tenía la legitimidad del reconocimiento propio del Estado: el ex gobernador Francisco Pérez había admitido en un Decreto que la empresa tenía derecho a reclamar los ingresos no percibidos por el congelamiento tarifario que hubo en dos años, cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner había lanzado un plan nacional de convergencia tarifaria que redundó en un congelamiento de tarifas, inversión y un descalabro en la prestación de servicios. El monto final nunca se sabrá, pero era multimillonario. La empresa asegura que eran más de 140 mil millones de pesos, otros cálculos más humildes lo ponen en 70 mil millones. Como sea, era un pasivo enorme. No era la única fuente de problemas, pues también había un reclamo en el CIADI.

Finalizan los litigios con las distribuidoras eléctricas.

Además @MendozaGobierno acordó un plan de obras para los próximos 10 años.

De esta manera, el sistema queda saneado, sin deudas y reclamos de las partes.



? https://t.co/dx6wsIzXvD pic.twitter.com/PwKz0ThIJ5 — Servicios Públicos (@SsPublicosMza) January 31, 2023

Edemsa nació en 1998 como producto de la privatización de EMSE. En su primera etapa estaba a cargo de la francesa Electricité, que dejó el negocio por la falta de tarifas, reclamó y ganó un juicio millonario en el CIADI. Tras varios pases de manos, en 2006 comenzó el proceso para que una sociedad liderada por José Luis Manzano se quedara con la empresa. Edemsa fue la punta de lanza para que Andes Energía y su subsidiaria eléctrica Andina crecieran en ese tipo de negocios. La concesión de la eléctrica fue el primer paso, la adjudicación de áreas petroleras en Mendoza el segundo. Luego se expandirían y ahora, por ejemplo, tienen la concesión de la principal distribuidora del país, Edenor. En el medio consiguieron que se licuara la deuda que ambas empresas tenían con CAMMESA, el mayorista de la electricidad. Seguir la línea de accionistas de Edemsa puede marear. El dueño real es José Luis Manzano, pero el entramado de compañías es complejo. Andina tiene el 51% de las acciones de SODEMSA y esa empresa está ramificada en varias compañías radicadas en Inglaterra y en paraísos fiscales.

En el Decreto intentan explicarlo: "Andina PLC es accionista del 5% de las acciones de la sociedad IADESA, que titulariza a su vez el 60% de las acciones de SODEMSA (titular del paquete de acciones clase “A” de E.D.E.M.S.A.). El restante 95% de las acciones de IADESA son titularizadas por la sociedad Andina Electricidad S.A., cuyo 95% de acciones pertenecen a Andina PLC. El 40% de las acciones de SODEMSA son propiedad de la sociedad Mendinvert S.A., cuyos accionistas son en un 95% IADESA y en un 5% Andina Electricidad S.A. De lo referido y de la notificación de la controversia citada, surge que Andina PLC posee indirectamente un interés controlante del 51% de las acciones de E.D.E.M.S.A. (acciones clase “A”)". Ese es parte del laberinto accionario.

La intención del convenio es "saldar demandas cruzadas" y que haya un recomienzo de la relación. Pues habrá que tener fe, pues no es la primera vez que ocurre. Julio Cobos firmó una carta de intención que también era un nuevo inicio. Francisco Pérez otorgó tarifa y reconoció ingresos no percibidos para "volver a empezar". Alfredo Cornejo auditó a la empresa, descubrió irregularidades y no se animó a quitarles la concesión. En cambio hubo otro acuerdo para "estar a la par" en el cual también se dio tarifa, se renunció a juicios y parecía un nuevo comienzo. Pues no era así. Ahora Rodolfo Suarez prorrogó la concesión por dos décadas como compensación por la deuda y también apuntan a que se resetee el vínculo.

A pesar de esos compromisos, buscan más garantías. En el acuerdo, como había adelantado MDZ, se incluye una cláusula de indemnidad para evitar que haya demandas de accionistas contra la provincia; tanto en tribunales como en el CIADI.

El Estado se comprometió a mantener el proceso de adecuación tarifaria según el contrato, es decir con revisiones semestrales. En Mendoza eso ya ocurría, salvo el año de la pandemia. El contrato estaba en el último período de revisión tarifaria quinquenal, proceso que está en marcha. Por eso hay en el horizonte más reajustes tarifarios que se darán en el marco de la extensión del contrato.

Para tener en cuenta a futuro, el acuerdo tiene algunas claves: