José Luis Gioja anunció su candidatura en San Juan con un desafiante mensaje a Sergio Uñac

El diputado nacional del Frente de Todos José Luis Gioja lanzó su candidatura a gobernador de San Juan con críticas al actual mandatario provincial, Sergio Uñac, al afirmar que ya cumplió sus mandatos constitucionales. Además, no descartó ir a la Justicia.

El ex presidente del Partido Justicialista (PJ) gobernó la provincia entre 2003-2015 y ahora irá por su cuarto mandato. Deberá enfrentarse a su delfín, Uñac, que irá por otro mandato a sabiendas de la discusión legal sobre su intento de volver a presentarse. .

"A casi 20 años de que este querido pueblo de San Juan me concediera el honor de gobernarlo vuelo a presentarme", marcó Gioja y continuó: "Soy el mismo, con algunas arruguitas más en la cara pero con el alma impecable, con el espíritu recién planchado".

Sergio Uñac busca ir por la reelección en San Juan. Foto: MDZ.

Para el referente peronista, volverá a gobernar la provincia no solo "para la gente", sino "para gobernador con la gente" y agregó ante la ovación de los presentes en el acto de lanzamiento: "Eso es lo que necesitamos. Queremos volver y he vuelto".

El evento estaba previsto para ayer, pero debió posponerse por la muerte de su hermano, Ricardo Gioja. Al respecto, el exmandatario provincial dijo: "Ricardo fue uno de los que me pidió que no aflojáramos, que no permitiéramos que tanto trabajo se echara por la borda porque nuestra gente está volviendo a sufrir".

Sobre la posibilidad de usar la Ley de Lemas para candidatearse por adentro del FdT, Gioja explicó: "Eso no va a depender de nosotros, yo me estoy enterando que es ‘San por Todos’ y no ‘Frente de Todos’, si el que conduce (Uñac) no necesita de nosotros, no llama...Bueno, iremos por afuera. Si nos llaman y somos parte sin compartir las ideas, por supuesto que vamos a ir por afuera".