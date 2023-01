El filoso comentario de Alfredo Cornejo tras la detención de Facundo Jones Huala

La detención del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, generó un nuevo sismo político. En este sentido, el senador Alfredo Cornejo aprovechó la oportunidad para cargar nuevamente contra el presidente Alberto Fernández y trazó un paralelismo entre la protección del líder mapuche y la entrega de tierras en Mendoza a esa comunidad.

Específicamente, Cornejo recordó que durante la gestión del Frente de Todos existió una protección a los grupos de violentos que llevaron adelante ataques en el sur del país. "El gobierno nacional hizo la vista gorda durante casi tres años mientras en el sur sufrían la violencia de personajes que simulan representar pueblos originarios. Renunciaron ministros para no intervenir. El presidente Alberto Fernández incluso recibió a la madre de Jones Huala".

Una lógica peligrosísima. La misma que utilizan para regalarle tierras en Mendoza a mapuches que no son mapuches. Preocupa que se alimente a supuestos líderes que siembran violencia y no reconocen al Estado argentino. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) January 30, 2023

Pero al mismo tiempo, manifestó que esa "lógica peligrosísima" es la misma que se puede observar en la decisión de entregarle 21.000 hectáreas a la comunidad mapuche en El Sosneado.

"Una lógica peligrosísima. La misma que utilizan para regalarle tierras en Mendoza a mapuches que no son mapuches. Preocupa que se alimente a supuestos líderes que siembran violencia y no reconocen al Estado argentino", aseveró el senador nacional.

Para Cornejo la decisión del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) de otorgar esas tierras a los lof El Sosneado y Suyai Levfv no tiene ninguna explicación porque los mapuches no son originarios de la provincia de Mendoza. "No hay ni hubo Mapuches en Mendoza", sostuvo el exgobernador ante las críticas de las comunidades mapuches.