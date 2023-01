Aníbal Fernández prendió fuego la interna y le sugirió que renuncie a Wado de Pedro

La interna del Frente de Todos está que arde y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se sumó a la contienda lanzando munición gruesa contra el ministro del Interior, Wado de Pedro, a quien le sugirió que renuncie.

"Me parece un horror lo que dijo Wado. ¿Desde cuándo le tiene que dar el presidente explicaciones a él?", se quejó Aníbal Fernández al ser consultado sobre lo ocurrido en las últimas horas.

Según trascendió De Pedro aseguró que Alberto Fernández "no tuvo códigos" por dejarlo afuera de un acto junto al presidente brasileño, Lula Da Silva. "¿Desde cuándo el presidente tiene que invitar a los ministros cuando se le antoja?", agregó Aníbal.

El ministro de Seguridad dijo que el presidente participó del acto de Lula con organizaciones de Derechos Humanos en Casa Rosada porque Lula se lo pidió. Sostuvo además que el jefe de Estado solo facilitó un salón y cruzó a De Pedro, con quien aclaró que tiene una buena relación.

"Si quiere competir, compite. Se pone en la vereda de enfrente. Lo que hay que aclarar es que de una vez por todas hay que dejarse de embromar, los presidente peronistas son elegidos por la voluntad popular, nunca ha sido de otra manera. Y cuando el presidente peronista ejerce, hay que cerrar el pico y ponerse a laburar", manifestó Aníbal en una entrevista con la radio 750.

Y agregó: "Y si no le gusta tiene que dejar el cargo, correrse y dejar que lo ocupe otro compañero, no hay mucho para hacer esto". Fue allí que Fernández le sugirió que renuncie: "Si no está satisfecho tiene todo el derecho del mundo de salir, cruzar de vereda y tirar piedras del otro lado como lo hace la oposición en este momento de forma salvaje".

"Me molesta que quiera ponerle los puntos al presidente. Si no está satisfecho, bueno gracias por todo, debería agradecerle al presidente el lugar que le dio, y en todo caso correrse. Ya nos vamos a volver encontrar en otro momento y tal vez hasta para poder trabajar juntos", completó el ministro de Seguridad de la Nación.

"A un presidente peronista se lo acompaña. Todos los que rompen las pelotas cada vez que tienen la oportunidad, en cualquiera de los niveles que representan, inoculando odio porque las cosas no les salen como quieren, lo único que hacen es molestar a la generación de nuevas políticas públicas", cerró Aníbal.