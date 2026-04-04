Javier Milei le dio un fuerte respaldo a Santiago Caputo: "Soy yo quien decide las personas que me acompañan"

El presidente se refirió a su relación con el asesor, quien mantiene una marcada interna con Karina Milei. En un gesto para aplacar esas tensiones, apareció un llamativo apoyo en redes sociales.

El presidente Javier Milei ratificó su respaldo a su asesor Santiago Caputo, en una señal para apaciguar la interna entre el sector que responde al consultor y la facción que comanda su hermana Karina.

En el marco de la denuncia sobre operaciones de desinformación financiadas por el régimen ruso, el mandatario intervino en un duro cruce entre el monotributista y la periodista Laura Di Marco, quien afirmaba que le quedaba poco tiempo en su cargo.

“Laura es una viuda de Macri que quiere que me vaya del gobierno desde el primer año. Me voy a ir del gobierno el día que el Presidente lo decida. Porque nosotros servimos al Presidente de la Nación y a la sagrada causa de la Libertad”, había expresado Caputo cuando le señalaron sobre la afirmación que hacía la conductora.

Al respecto, Di Marco sostuvo su posición: “Te vas a ir, Santi y lo sabes. Y no porque yo lo diga: no me importa que te quedes o que te vayas. Y además lo que yo piense es irrelevante. Es Karina Milei la que te quiere fuera del Gobierno. Perdiste la interna, aceptalo. Te vas a ir y lo sabés. Vos mismo lo anunciaste en reuniones privadas. Y para los escépticos, guarden este tuit”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2040478345377218776&partner=&hide_thread=false Mirá lo que me vengo a enterar de esta operadora roñosa... además habla de reuniones privadas... creo que soy yo quién decide las perosnas que me acompañan en la gestión.



NOL$ALP. https://t.co/nhjAtJhlBS — Javier Milei (@JMilei) April 4, 2026 En el marco de ese cruce en X sorprendió la intervención de Milei, quien sostuvo a Caputo y descalificó a la periodista: “Mirá lo que me vengo a enterar de esta operadora roñosa... además habla de reuniones privadas... creo que soy yo quién decide las personas que me acompañan en la gestión”.