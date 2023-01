Crisis en el Frente de Todos: Alberto Fernández pone paños fríos e intenta calmar la relación con Wado de Pedro

La bomba estalló en Balcarce al 50. Eduardo de Pedro está molesto con el presidente Alberto Fernández, por lo cual la grieta interna dentro del Frente de Todos vuelve a encenderse entre albertistas y kirchneristas.

¿El motivo del enojo de Wado? Simple, no lo invitaron a la reunión que el lunes mantuvo el presidente con Lula da Silva y organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos y Adolfo Pérez Esquivel.

Esta "no invitación" generó malestar en el ministro del Interior, no solo por el hecho de no haber sido invitado, sino porque es uno de los fundadores de la agrupación Hijo y, según allegados de su entorno, él consideraba que tenía que estar.

La noticia corrió como reguero de pólvora, aunque desde el riñón de Alberto Fernández salieron a minimizar la disputa que encendió la visita de Lula da Silva a la Argentina en el marco de la Cumbre de la Celac.

"Le consulté a Wado y me dijo que jamás dijo nada de todo eso, que es una locura. Es todo un invento periodístico. El ministro dice que nunca dijo nada de todo lo que salió", dijo Gabriela Cerruti en conferencia con los medios acreditados en Casa Rosada.

Y agregó: "Si el ministro tiene algo para decir, lo dirá. Nosotros no vamos a especular. Para nosotros no es un tema porque le preguntamos al ministro y dijo que no tenía nada que ver ni había dicho lo que salió en los medios".

Más allá de la "voz oficial", desde el entorno del ministro del Interior volvieron a insistir. "Si la portavoz tiene pruebas de que De Pedro negó que se sentía mal, que las muestre".

La relación entre Wado de Pedro y Alberto Fernández viene deteriorada desde hace tiempo, pero comenzó a agrandarse mucho más luego de que muchos dentro del Frente de Todo lo consideran para integrar una posible fórmula presidencial de cara a las elecciones de este año.