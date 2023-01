Sigue el enojo: un funcionario de Alberto Fernández cargó contra Rodolfo Suarez y lo trató de "caprichoso"

Dos días después de la controversial visita de Alberto Fernández a Mendoza, y la correspondiente ausencia del gobernador Suarez a los actos oficiales, continúan las declaraciones cruzadas. Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, fue tajante en contra del dirigente radical mendocino.

"La actitud del gobernador no se puede enmarcar en otra cosa que no fuese un capricho", dijo el funcionario sobre la ausencia de Rodolfo Suarez en la presentación de la ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, ubicada en el departamento de Lavalle, que encabezó el presidente Alberto Fernández.

También negó un desfinanciamiento por parte del Ejecutivo nacional a Mendoza, provincia que en reiteradas ocasiones ha denunciado discriminación por color político. "Nunca esa provincia tuvo la obra pública que está teniendo, más de 93 mil millones de pesos del Gobierno nacional invertidos en rutas, acueductos, obras hídricas. La visita del presidente fue para inaugurar una planta de tratamientos para 350 mil familias en municipios que no gobernamos nosotros sino el radicalismo", declaró en Am 630.

El gobernador Suarez sostuvo en declaraciones radiales que las autoridades de la provincia "no recibieron invitación oficial". Ante esto, Katopodis indicó: "Fue avisado el ministro de Obra Pública casi con una semana de anticipación y el gobernador dentro del protocolo correspondiente. Cuando uno no quiere darse por invitado siempre va a encontrar una excusa".

Durante la inauguración de la obra en Lavalle, el pasado miércoles, Katopodis ya se había manifestado al respecto. "La decisión del gobernador por supuesto que tiene que explicarla él, nosotros creemos que no hay que entrar en actitudes electoralistas y no hay que tener faltas de educación, que no nos tenemos que respetar y que hay que respetar la autoridad presidencial”, dijo en conferencia de prensa.

Mientras que el presidente, en su discurso, se quejó por la ausencia del mandatario provincial: "Lamento que Rody no esté entre nosotros. Creo que se equivocó".