La cautela de Suarez ante la caliente carrera presidencial en Juntos por el Cambio

Las elecciones 2023 están a la vuelta de la esquina y en Juntos por el Cambio se intensifica la interna por las precandidaturas a presidente entre los múltiples postulantes del PRO y la UCR. De todas maneras, el gobernador mendocino Rodolfo Suarez apuesta a la cautela al interior de la coalición opositara y señala que todavía falta para el tiempo de definiciones.

“Nosotros vamos a esperar que cada uno de los protagonistas tome las decisiones. Todavía no hay nada oficial en cuanto a candidaturas y hay reuniones pendientes en febrero de Juntos por el Cambio, también van a haber decisiones en el radicalismo, vamos a ver si van a ver fórmulas cruzadas o no y ver cómo se van resolviendo las cosas en cada una de las provincias. Vamos a ver si el radicalismo tiene un candidato propio. Son muchas circunstancias y no son momentos de dar una definición en ese sentido”, manifestó este jueves el mandatario provincial, al ser entrevistado en Radio Con Vos.

Respecto a los potenciales aspirantes a disputar la presidencia este año, Suarez no bajó al expresidente Mauricio Macri de esa carrera y sostuvo que “no creo que en política a nadie se le termine el tiempo”.

“Nosotros no tenemos que pensar en la carrera política de ningún dirigente sino como espacio qué vamos a proponer a la sociedad para salir de la situación en la que estamos. Después veremos quién es el que mejor representa esas posibilidades de llevar esas políticas adelante en base a la experiencia, los equipos y la aceptabilidad que tengan en la opinión pública”, resaltó.

En este sentido, planteó que “todos son muy capaces y calificados, desde Macri, (Horacio Rodríguez) Larreta, (Gerardo) Morales, (Facundo) Manes. Hay una agenda electoral muy buena y para eso están las primarias abiertas”.

Por otro lado, el gobernador mendocino defendió el plantón que le hizo este miércoles al presidente Alberto Fernández durante la visita del jefe de Estado a Mendoza. Explicó los motivos que lo llevaron a no acompañarlo en las inauguraciones que realizó en la provincia.

Indicó que una de las motivaciones fue el laudo presidencial en contra Mendoza respecto a la represa Portezuelo del Viento. “Es una obra emblemática para la provincia, de muchísimos años de estudio y no es que pide un nuevo estudio de impacto ambiental, sino que dijo que no a la obra”, expresó Suarez.

“Los estudios están hechos y fueron aprobados por el Comité Ejecutivo del COIRCO, la licitación está a punto de adjudicarse y el presidente ante un pedido de La Pampa que se opone a todo lo que quiere hacer Mendoza históricamente dijo que había que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental pero someterlo al Consejo de Gobernadores donde solamente se decide por unanimidad. Entonces es decir que no porque La Pampa nunca va a decir que sí, no hay manera de que diga que sí porque es una posición histórica. Entonces es un liso y llano no”, explicó.

Señaló que otras circunstancias tuvieron que ver con la decisión del presidente Fernández de no invitarlo en los viajes a Chile, teniendo en cuenta el vínculo histórico entre la provincia y el vecino país. Y agregó que Mendoza es “la última provincia en el reparto de fondos discrecionales de la Nación”.

“Pero además, hasta el día lunes nadie de Presidencia me había llamado a mí para invitarme al acto. Yo soy representante de los mendocinos y no podemos recibir este destrato de tal manera. Me parece hasta impertinente que venga a 17 días de resolver el laudo presidencial. En Mendoza hay indignación por este tema”, subrayó.

En la misma línea, aclaró que “estas cosas son incomprensibles, me producen mucha indignación y mucha bronca, así que yo no puedo ser hipócrita. Es una forma de protesta, uno se manifiesta de distintas maneras”.