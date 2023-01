Chispazos entre Patricia Bullrich y Omar De Marchi en la reunión de la cúpula del PRO

Este último miércoles se mantuvo un encuentro entre los miembros de la mesa chica del PRO a nivel nacional. Allí, estuvieron conectados a través de un Zoom tres precandidatos presidenciables: el jefe de Gobierno porteño; Horacio Rodríguez Larreta; la titular del PRO, Patricia Bullrich y la diputada nacional María Eugenia Vidal. Asimismo, asistió el diputado nacional y precandidato a gobernador mendocino Omar De Marchi. Según pudo reconstruir este diario, la posibilidad latente de ruptura por parte del lujanino en el frente Cambia Mendoza fue un tema de conversación acalorado. Casi sobre el final se unió a la reunión el expresidente Mauricio Macri, quien se mantuvo cauto respecto al asunto.

El marcado distanciamiento del PRO de la provincia con la Unión Cívica Radical (UCR) es imposible de ocultar. Pasó de ser un tema de conversación local a generar preocupación en algunos dirigente de peso de Juntos por el Cambio a nivel nacional. La temática fue abordada en este cónclave virtual y fue foco de discusión entre Bullrich y De Marchi. Ya había generado ruido la semana anterior en las mesas nacionales, tanto del radicalismo como de JxC.

"Fue una reunión picante. El tema Mendoza estuvo presenta. Es la extrema preocupación que tiene Cornejo. Mueve cielo y tierra. Lo traslada a la mesa del PRO a través de Bullrich", indicaron fuentes cercanas a los protagonistas, en clara alusión a la estrecha relación que tienen Bullrich y el senador nacional radical-y posible precandidato a gobernador- Alfredo Cornejo.

"¿Qué es por dentro y qué es por fuera? Si Cornejo está aliado con Libres del Sur y una parte del Frente Renovador", lanzaron sobre los aliados que tiene Cambia Mendoza en su armado provincial.

"Se quedó en seguir con el reglamento, pero quedó la duda de quién realmente representa mejor los valores de Juntos por el Cambio. Rodríguez Larreta dejó en claro que en 2017 el radicalismo fue por fuera en la Ciudad de Buenos Aires y nadie dijo nada".

Omar De Marchi es el armador político de Larreta en el interior, lo cual agranda las diferencias con Bullrich.

En cambio, voceros cercanos a Patricia Bullrich aseguraron a MDZ que, tras concluir la reunión, "el resultado es que De Marchi no puede romper Cambia Mendoza. Él no tiene esa opción. No hay margen.

También aportaron que "todos opinaron sobre este concepto", en relación a los dirigentes que estuvieron conectados. En tanto, señalaron que "es una locura" analizar casos provincia por provincia porque lo que debería suceder es "respetar la premisa de la unidad a nivel nacional". En ese sentido,

Desde el bullrichismo confían en el método de definición de candidatos establecido a través de una resolución en septiembre de 2022, para así resolver la situación. "Que los partidos nacionales representados en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (PRO, UCR, CC-ARI, Encuentro Republicano Federal) se comprometen a que en caso de que algún partido de orden provincial no respete lo definido en esta resolución no podrá hacer uso del nombre Juntos por el Cambio, (u otras denominaciones equivalentes) en la inscripción de la alianza electoral provincial", dice uno de los puntos clave del documento.

Por su parte, otra de las cuestiones puestas en la mesa fue la situación que atraviesa la coalición en Río Negro, donde la Unión Cívica Radical (UCR) busca tomar vuelo de Juntos por el Cambio por disentir recurrentemente con el PRO en el manejo de alianza provincial.

Mendoza no es la única jurisdicción con inconvenientes puertas adentro. Como existe el caso de Río Negro, también hay preocupación por lo que pueda suceder en Chubut, Neuquén y -en menor medida- Córdoba.

Además de los mencionados, participaron los diputados nacionales Diego Santilli y Cristian Ritondo, ambos con intenciones de gobernar la provincia de Buenos Aires.