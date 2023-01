Sin respiro: Omar De Marchi sumó otro enemigo en la interna de Cambia Mendoza

La interna de Cambia Mendoza no tiene descanso. El intendente radical de San Martín, Raúl Rufeil, habló en MDZ Radio y se refirió a los dichos de Omar De Marchi en relación a la gestión de Rodolfo Suarez, gobernador de Mendoza. Además volvió a defenderse tras las acusaciones que recibió por parte de diferentes dirigentes peronistas por no llevar soluciones a los productores tras el granizo.

Para comenzar, el jefe comunal le apuntó a las criticas del diputado nacional y referente del PRO, Omar De Marchi, con respecto a la construcción de viviendas en Mendoza: "Es uno de los puntos donde tenemos más déficit, tenemos que estar muy atentos. No es solamente la inquietud de un funcionario de turno, a veces pasa por proyectos bien programados a nivel provincial y nacional. No suman estas críticas que hace de manera aislada, tribunera y proselitista. Es el momento de sumar, jamás en nuestra gestión vamos a criticar a un funcionario sin fundamentos. No hay que largar datos al aire que después irritan a la población".

Con respecto a su decisión de volver a presentarse en las próximas elecciones para ser intendente y su vínculo con Alfredo Cornejo, sostuvo: "Siempre apuesto al trabajo en equipo, lo consulto con el equipo más próximo. Tenemos la convicción y la vocación de seguir por otro período más. Nosotros en un comienzo dijimos que no íbamos a tener una gestión con espejos retrovisores y no acudimos a la victimización. En relación a la provincia, ha sido afectada por múltiples causas, en el caso de las economías regionales, se han visto deterioradas a raíz de las tormentas y heladas", señaló Rufeil.

Además el intendente se defendió ante las acusaciones vinculadas a la falta de acción de su gestión para morigerar las consecuencias del granizo: "Yo no soy técnico en este tema, soy médico. Por toda la información que me ha pasado Contingencias Climáticas, sé que han salido dos aviones en la noche del miércoles. Si usted ve que la tormenta tiene una determinada altura, el avión puede actuar, pero ahora había nubes que estaban a 16 mil y 18 mil metros de altura, es imposible. Son tormentas atípicas y que producen un daño significativo. Creo que el trabajo de los aviones puede de alguna manera amenguar, disminuir, aminorar, pero hacerla desaparecer es muy difícil en esta clase de tormentas".

Por último, en relación a las medidas a tomar luego del granizo, el entrevistado advirtió que se hará un "exhaustivo" análisis de las zonas más afectadas. "Nosotros tenemos que de alguna manera superponer lo que nos da Contingencias, y tenemos que evaluar después, junto con los técnicos qué grado de afectación ha tenido. Cuando es emergencia es de 50% a 79% y cuando es desastre agrícola es de 80% en adelante. Llamo a todos los productores a que hagan la denuncia correspondiente con toda la velocidad, para el pase de relevamiento de los técnicos y así evaluar si es emergencia o desastre. A partir de allí se establecerán distintas ayudas", cerró Rufeil.