¿Ruptura inminente? Otro miembro de Cambia Mendoza estalló contra Omar De Marchi

La interna dentro del frente de Cambia Mendoza parece no dar tregua. El diputado nacional del PRO y precandidato a gobernador, Omar De Marchi, criticó a uno de los partidos que integran la alianza electoral oficialista a nivel provincial y el líder de dicha facción lo fulminó. En detalle, el exintendente de Luján de Cuyo sostuvo que "Libres del Sur toma supermercados en Buenos Aires y toma terrenos". Por ello, Ernesto Mancinelli, senador en la Legislatura y presidente del espacio contestó a través de una publicación, donde manifestó que "si no le gusta, que se vaya de Cambia Mendoza".

"Yo tengo una muy buena relación personal con Ernesto Mancinelli. Tengo, además, la mejor opinión como persona. Pero Libres del Sur es Victoria Donda, Libres del Sur toma supermercados en Buenos Aires, Libres del Sur usurpa calles, barrios o terrenos en Buenos Aires. Qué sé yo hasta donde hay coincidencias. Por eso separo lo personal de la gestión", sostuvo De Marchi en una entrevista brindada al portal El Memo.

En consecuencia, Mancinelli lanzó en su cuenta de Twitter: "Evidentemente hay dos cosas seguras: la primera, que Omar De Marchi odia profundamente a los pobres. La segunda, que está demasiado tiempo en Buenos Aires".

"Cuando la gente recurre a los supermercados a pedir alimentos, es porque está desesperada y fundamentalmente porque no encuentra respuesta en los gobiernos. La política de entrega de alimentos del Gobierno Nacional es muy, muy mala. Cuando la gente toma o usurpa terrenos", siguió.

"Es porque no le queda otra alternativa, y porque las políticas públicas de viviendas han fracasado rotundamente. No entender esto, es estar alejados de los problemas de nuestro pueblo humilde y trabajador, casi el 50% de la población. Es lógico que De Marchi no lo entienda, el representa al 5% rico. Pero lo más grave es que no conozca la realidad de Mendoza. Acá no ha habido reclamos en los super porque hay un Estado Provincial presente garantizando la subsistencia mínima con alimentos a su gente", comentó Mancinelli.

"Y con respecto a las usurpaciones, desde @LibresdelSurMza presentamos el Banco Provincial de Tierras, que busca resolver la falta de acceso a la tierra para poder vivir. Parece que mi amigo @omardemarchi está más en Bs As que en Mendoza, y eso lo lleva a desconocer la realidad. Desde @LibresdelSurMza vamos a seguir defendiendo los intereses de los sectores más humildes de nuestra sociedad, que han sido bastardeados y condenados a la pobreza por los sucesivos gobiernos. Le guste a quien le guste. Si a De Marchi no le gusta, que se vaya de Cambia Mendoza", cerró.