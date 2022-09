Mendoza no aplicará aún la quita de subsidios a la electricidad y todos estarán en el "segmento 2"

La maraña de reglamentaciones y anuncios que se hicieron sobre la tarifa eléctrica siguen generando dificultades para entender cuánto van a pagar los mendocinos por la energía que consumen. Ahora se determinó el precio de la energía, pero no está claro cómo se aplicarán los cargos y no hay aún un padrón de usuarios con o sin subsidios. Por eso el Ente Provincial Regulador Eléctrico dispuso que las empresas facturen la energía como si todos lo usuarios residenciales de Mendoza tuvieran subsidios, es decir sin cambios. Esa decisión se tomó ante la incertidumbre que se generó. Los que sí tendrán aumentos son los usuarios no residenciales que demanden menos de 300 kw, que perderán parcialmente el subsidio y tendrán una suba del 18%. Los que demanden más e ese umbral, no tienen ningún subsidio.

La segmentación de tarifas de los servicios públicos comenzó a regir, supuestamente, desde el 1 de septiembre. Pero aunque se dispusieron los parámetros y los precios de la energía, no hay reglamentación específica ni padrones. Por eso el EPRE le informó a las distribuidoras que por ahora todos los usuarios residenciales de Mendoza deben mantenerse en el "segmento 2" de ese esquema, es decir con subsidio total. La norma establece los cuadros tarifarios que rigen hasta el 31 de octubre. Y hasta tanto no aparezcan los padrones de la quita de subsidios, las tarifas se mantendrán.

Andrea Molina, titular del EPRE.

En datos

"Instruir a las Distribuidoras Eléctricas Provinciales a efectuar la facturación del servicio eléctrico para la totalidad de los usuarios residenciales, utilizando los cargos tarifarios identificados como “Nivel 2 Decreto N° 332/2022” en los respectivos Cuadros Tarifarios aprobados por la presente resolución, con vigencia a partir del 1º de Setiembre al 31 de Octubre de 2022; ello hasta tanto resulte de aplicación efectiva el Régimen de Segmentación de Usuarios Residenciales dispuesto en el citado Decreto y demás actos administrativos que se dicten a efectos de su implementación, en los términos y condiciones que allí se dispongan", explica la resolución 157 del EPRE.

En debate está el "costo de abastecimiento", que es la sección nacional de la tarifa (generación y transporte), que es donde se aplican los subsidios. La Nación aún no informa qué usuarios incluye en cada segmento. Los usuarios no residenciales que con Demandas Mayores a 300 Kilovatios, "abonan tarifa plena (sin subsidio), por lo tanto para ellos se mantienen los Precios Estacionales vigentes". Los no residenciales con consumo menor a 300 kW, tendrán una quita del 20% del subsidio del estado nacional al precio de la energía, "cuyo impacto promedio es del orden del 18% producto de la quita parcial de subsidios para los consumos que se realicen a partir del 1 de setiembre".

La clave son los usuarios residenciales. En ese caso correspondería aplicar la quita total de subsidios a los de mayor consumo, pero no se aplicará aún en Mendoza y todos tendrán, por ahora, tarifa "Nivel 2". "Es decir, los usuarios residenciales no tendrán variaciones en sus cargos tarifarios hasta que se disponga de los padrones correspondientes y demás normativa", informaron desde el Ente regulador.