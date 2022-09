Cómo el foco puesto en Cristina Fernández de Kirchner beneficia a Sergio Massa

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño analizó como el foco puesto en la figura de Cristina Fernández de Kirchner beneficia el accionar de Sergio Massa como ministro de Economía.

En cuanto a las medidas de Sergio Massa, el especialista argumenta que “Los analistas económicos piensan la idea de que no podría haber avanzado como lo hizo si no hubiera estado el ruido político en torno a la figura de Cristina Fernández de Kirchner".

“Todo el mundo está mirando la figura de la vicepresidente y lo que está pasando, con todas sus variantes. El kirchnerismo no puede embestir contra Massa ya que no puede tener dos frentes abiertos, esto él lo sabe. Por eso, el ministro de economía avanzó en medidas económicas como no se hizo desde Dujovne cuando arregló con el Fondo Monetario”, explica Burgueño.

"Massa está aprovechando al máximo que el ruido político pasa por otro lado y no por la cuestión económica. El kirchnerismo entiende esto pero lo deja avanzar bajo la hipótesis de que esto les está generando estabilidad” amplió el especialista.

El economista brindó como ejemplo el establecimiento del “dólar soja” y remarcó que en otros momentos no se habrían permitido medidas similares. Además agregó: "Cristina le había aceptado bajar las retenciones pero no lo hicieron porque el FMI no banco la medida”.

En términos económicos Burgueño enfatizó: “Nadie le va a discutir a Massa desde ahora en adelante su accionar que va a tener que ver con cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La próxima misión será en enero/febrero o marzo si la dilatan. La clave es cerrar el segundo semestre”.

Finalmente el especialista adelantó por donde va a pasar la presión del kirchnerismo. Esto se verá según él, a través de dos iniciativas: “La primera es que van a impulsar una ley contra el odio que ya es sabida, aunque no se conoce el nombre oficial, y la segunda es que volverán con la Ley de Medios. Le van a pedir a Alberto Fernández que por decreto la aplique”.