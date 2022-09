Atentado a Cristina Fernández de Kirchner: Aníbal Fernández puso su renuncia a disposición

Este lunes, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, confirmó que le ofreció su renuncia al presidente Alberto Fernández, tras el atentado contra la Cristina Fernández de Kirchner. Pero el mandatario argentino rechazó la renuncia del funcionario.

El ministro sostuvo que, pese a lo ocurrido, “los protocolos se han cumplido” por parte de la Policía Federal durante el operativo de custodia a la vicepresidenta en el día de los hechos. Ratificó que esa fuerza no manipuló el teléfono celular del acusado, sino que lo entregó al juzgado. “Lo primero que le dije al presidente es que yo estaba dispuesto, cuando él lo decidiera, a correrme” del cargo, reveló el funcionario nacional.

Fernández le ofreció su renuncia al jefe de Estado “desde el primer momento” en que se comunicó tras el atentado con él “porque esas cosas se deben hacer así”, dijo durante un contacto con la prensa esta mañana.

Sin embargo, el presidente Alberto Fernández no le aceptó la renuncia al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien la había puesto a disposición luego del ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que se produjo el jueves pasado en la puerta de su departamento de Juncal y Uruguay, en el barrio de Recoleta.

Cabe mencionar, que Fernández quedó en el blanco de las críticas luego de que un hombre llegara hasta donde estaba la vicepresidenta y le gatillara dos veces a centímetros de su cabeza.

Es por esto, que lamentó las críticas que recibió por parte de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, por el accionar de la custodia en el atentado contra la ex mandataria: “Lo de Hebe me duele en el alma porque no sabe lo que pasó y opinó sin saber nada de lo que se ha hecho”, señaló.

Hebe de Bonafini fue una de las primeras dirigentes del Frente de Todos que puso la lupa sobre Aníbal Fernández luego de lo sucedido el jueves a la noche. La titular de Madres de Plaza de Mayo pidió públicamente la renuncia del ministro, que este lunes le contestó: “Me duele el alma porque ella no sabe qué pasó y opinó sin saber nada; hay que mirar las cosas como son”.