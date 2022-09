Hebe de Bonafini apuntó directamente contra Aníbal Fernández por el ataque a Cristina Fernández de Kirchner

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, reclamó que el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, renuncie por "inepto y descuidado".

"Con el derecho que me dan los 45 años de lucha ininterrumpida luchando por defender a la gente que amo, por inepto y descuidado, exijo la renuncia de Aníbal Fernández. Y ojalá muchos me acompañen para lo mismo, porque no supo cuidar a la presidenta. Hebe de Bonafini", publicó la cuenta oficial de la organización de derechos humanos.

Bonafini se expresó de esta forma luego de que el Ministerio de Seguridad de la Nación se hiciera cargo de la custodia de la vicepresidenta esta semana, luego de los incidentes del sábado pasado en la puerta de su casa en Recoleta.

Este jueves cerca de las 21, un hombre brasileño de 35 años gatilló un arma contra el rostro de la titular del Senado a escasa distancia.