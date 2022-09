Suspenden plenario de comisiones que iba a dictaminar sobre proyecto de Ley de Humedales

La decisión surgió tras acceder a un pedido de varios gobernadores para ser escuchados en el marco del debate. Con las firmas de los presidentes de bloque Germán Martínez (Frente de Todos), Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Juan Manuel López (Evolución Radical), Luis Di Giacomo (Provincias Unidas) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), se solicitó que "se fije una nueva fecha" para la continuidad del debate, "con el objeto de escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales".



Así, la reunión prevista para hoy a las 10, como continuidad del cuarto intermedio de la iniciada el jueves pasado, quedó finalmente suspendida sin nueva fecha de realización, lo que provocó el duro rechazo desde su cuenta de Twitter por parte de la diputada nacional Graciela Caamaño.

Que rápido se pusieron de acuerdo el Frente de Todos y Cambiemos para suspender el tratamiento de la ley de #Humedales.

Es una vergüenza que la Cámara que representa al pueblo sea la de la frustración en materia ambiental, en

2013 y 2016 la misma dejó caer dos medias sanciones. pic.twitter.com/URITj5fpJ7 — Graciela Camaño (@GracielaCamano) September 28, 2022

En ese plenario el grueso del oficialismo, parte del interbloque Federal y la Izquierda iban a buscar dictamen de mayoría sobre un conjunto de proyectos para garantizar la protección y el uso racional de los humedales, según iniciativas presentadas por legisladores del FdT y la oposición y en medio de un fuerte reclamo de organizaciones ambientalistas para que se sancione una ley.



En declaraciones a la prensa formuladas ayer al término de la reunión de Gabinete que tuvo lugar en la Casa Rosada, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, expresó sus expectativas para que se logren reunir consensos para emitir dictamen para una ley de humedales.



Sostuvo que si bien se trata de un resorte del Congreso, desde el Gobierno nacional alientan la sanción de una iniciativa en ese sentido. "Nosotros la alentamos; creemos que es necesaria", aseveró Cabandié al hablar ante la prensa al término de la reunión encabezada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur.



La urgente sanción de una ley de protección y gestión sostenible de los humedales es reclamada por organizaciones ambientalistas desde hace años, aunque la demanda se agudizó en los últimos meses producto de los recurrentes incendios forestales que afectan a la zona de islas del delta del Paraná, en Santa Fe, y otros puntos del país, especialmente en Córdoba y San Luis, que recurrentemente dejan a Rosario y otras ciudades santafesinas aledañas cubiertas de humo, así como en las serranías de Traslasierra, en Córdoba, y en San Luis.



De hecho, algunas de esas organizaciones ambientalistas llevan adelante desde hace tiempo una campaña de recolección de firmas en demanda de la urgente sanción de una norma que "conserve y asegure la protección" de esos ecosistemas que hasta el momento lleva reunidas más de 790 mil adhesiones (www.change.org/PorLosHumedales).



Los proyectos en estudio contemplan una definición de los humedales y proponen la realización de un inventario nacional, una suerte de mapa para que cada provincia precise las ubicaciones de estos espacios y defina qué características tienen y qué funciones cumplen.



Desde Juntos por el Cambio se inclinaban a propiciar un dictamen de minoría ya que no comparten el cronograma fijado por el oficialismo y mantienen diferencias con la propuesta del FDT. También podría presentar su propia propuesta la bancada de derecha Avanza la Libertad, que lidera José Luis Espert.



El martes especialistas convocados por el interbloque de Juntos por el Cambio habían planteado en una reunión de la Comisión de Agricultura reparos a varios puntos del articulado del proyecto que impulsa la mayoría oficialista, y coincidieron en señalar que la sanción de esta ley no traerá solución al problema de los incendios. Además, se refirieron a la imposibilidad de realizar el inventario de humedales en el tiempo propuesto por el proyecto oficialista.



La reunión fue convocada por el titular de la Comisión, luego de que JxC manifestara su disconformidad con el cronograma de trabajo impulsado por el oficialismo en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura, que se reunieron el jueves de la semana pasada y que, a instancias del Leonardo Grosso (FdT) -titular del primero de esos grupos de trabajo- resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta mañana para emitir dictamen.



La decisión de avanzar en el debate fue acordada en la última sesión de la Cámara baja, donde se avaló una propuesta del diputado del Socialismo, Enrique Estévez, para emplazar de manera urgente a las comisiones a debatir el texto que ya tuvo sanción de Diputados pero que perdió estado parlamentario.



La Ley de Humedales es una iniciativa ciudadana presentada por primera vez en 2013, que ya obtuvo dos medias sanciones por parte del Senado (2013 y 2016), pero nunca pudo ser aprobada por la Cámara de Diputados.



En tanto, la Multisectorial Humedales (MH) calificó hoy de “absolutamente falsas” las versiones que aseguran que la eventual sanción de la Ley contemple “el desalojo” de pobladores en las islas del río Paraná y "la prohibición de actividades productivas respetuosas del ecosistema”.



Al respecto, la MH informó que esas versiones provienen de “personas ligadas a la actividad agroganadera en humedales, la mayoría de las cuales no habita el territorio sino que lo utiliza como campo productivo.