Las medidas de shock que deberá tomar Sergio Massa para controlar la inflación

El politólogo y expresidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Marangoni, aseguró en la “Mesa del Poder”, programa que se emite por MDZ Radio, que “si el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fuese una entidad privada en estos momentos estaría rematado producto de la indexación de la deuda en pesos”.

De esta manera, Marangoni señaló que la única manera que está encontrando “la gestión de Sergio Massa para financiarse es a través de la emisión monetaria y la indexación de deuda en pesos que son procesos netamente inflacionarios”. Por tal motivo, remarcó que "este mecanismo se debe detener porque se está acrecentando día tras día la deuda cuasi fiscal" del Banco Central.

“Tenemos una deuda cuasi fiscal porque si miramos el balance del BCRA, todos los meses suma 500 mil millones de pesos en concepto de interés por los pasivos remunerados. Estamos hablando de una cifra monumental que llega a 11 billones de pesos si sumamos la base monetaria y los pasivos remunerados. Este escenario es demencial y la única solución para detenerlo es mediante un plan integral, algunos lo llaman políticas de shock”, argumentó el politólogo.

Banco Central de la República Argentina.

Además, agregó: “El tema es cuando se corte la indexación de la deuda porque no podés seguir por este camino, ya que estamos duplicando la deuda en pesos. Entonces, si miramos el balance del Banco Central e imaginemos que fuese privado ya estaría en remate”.

Por otro lado, sostuvo que “el espiral inflacionario que está padeciendo Argentina no se puede solucionar con políticas gradualistas”, medidas que intentó el expresidente Mauricio Macri y que Sergio Massa y su gabinete vienen implementando hasta el momento. “Desde el punto de vista más estructural, vos no podés bajar una inflación de 3 dígitos con una política gradual. El espiral inflacionario no es un tema fácil de tratar y es un demonio que una vez salido de su botella es difícil hacerlo ingresar nuevamente porque tiene una dinámica y una vida propia”, expresó.

Dado lo anterior, Marangoni cree que “la coalición política que logre controlar la inflación podrá gozar de dos mandatos presidenciales” y que dadas las circunstancias económicas, los funcionarios tendrán que “utilizar medidas de shock” para encaminar al país. “En un régimen intermedio entre una inflación normal y una hiperinflación, los acontecimientos podrían tomar rumbos inesperados. Por ende, tampoco creo en los incendios controlados que se realizan para producir, pero luego por una serie de hechos secundarios, la situación se puede complicar y el viento podrá descontrolar nuestra realidad”, sentenció.