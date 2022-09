Qué sucederá con las PASO: la temida estrategia kirchnerista de cara a 2023

El kirchnerismo está analizando no suspender las PASO, sino que transformarlas en "no obligatorias", con lo cual, las primarias abiertas y simultáneas dejarían de ser lo último y habilitarían a los partidos políticos a esquivar esta elección si una fuerza determina que presentará sólo una lista, sin competencia interna.

No son pocos los que han escuchado esta posibilidad que no disgusta a los radicales, a los sectores liberales y a la izquierda, cada uno con un argumento diferente. A todos el kirchnerismo le da motivos que le sirven, por una cuestión presupuestaria, ya que costaría $50.000 millones de pesos y sin su realización, supuestamente, esa plata no se gastaría, y porque los que más preocupados estarían serían los referentes del PRO.

"Acá la discusión que se está instalando es cómo eligen perder. Cómo generarle más daño al enemigo para condicionar su futuro y la nueva relación entre el oficialismo y la oposición después del 2023", confió a MDZ un especialista electoral que ha sido tanteado para hurgar una posible modificación en el sistema electoral.

Para Alejandro Tullio, especialista electoral, "todo se puede hacer pero a través de una ley". Lo mismo considera el apoderado del PJ bonaerense, Eduardo López Wesselhoeft, la mano derecha que históricamente acompañó al fallecido Jorge Landau. Esta necesidad de una modificación de la normativa nacional es lo que más duda genera, a pesar de que, para todos, al oficialismo del Frente de Todos suspender las PASO le sería una solución.

En las últimas horas, y tal cual había anticipado MDZ, Florencio Randazzo también dejó en claro que no acompaña esta posibilidad. El jefe del bloque, Alejandro "Topo" Rodríguez había dicho que ellos defenderán la lista única en papel antes que nada, algo que para el peronismo kirchnerista es "invotable". También la legisladora y constitucionalista Graciela Camaño aseguró que no votará ninguna modificación.

Uno de las trabas más importantes está en la provincia de Buenos Aires, donde la elección está adherida en fechas y procedimiento a la elección nacional. La oposición ya adelantó que no discutirá ningún cambio en el proceso electoral. "Lo mismo decían cuando le empezamos a preguntar el cambio de las reelecciones indefinidas de los intendentes, y después lo hicieron", se entusiasman los pragmáticos peronistas.

Algo que también apuntan los especialistas electorales de la provincia de Buenos Aires es que el desdoblamiento desnudaría la pésima situación en la que se encuentra la Justicia Electoral bonaerense, sin posibilidades técnicas de encarar ninguna elección sin el apoyo directo de la Justicia federal.

"Esto ya lo intentaron hacer en 2021 porque también percibían que iban a perder. En aquel momento instrumentamos un mecanismo alternativo, que no llegamos a implementar, y que consistía en realizar una elección con los afiliados a los partidos del frente Juntos por el Cambio y la creación de un padrón alternativo para todos los que quieran participar", le expresó a MDZ Sergio Iacovino, uno de los apoderados del PRO de la provincia de Buenos Aires.