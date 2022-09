La ironía de Ricardo López Murphy por las figuritas del Mundial

Ricardo López Murphy consideró hoy que la aplicación del dólar soja es absurda y lanzó una ironía al plantear que se naturalizó que existan "figuritas blue", luego de que se conociera que funcionarios de la Secretaría de Comercio intervinieron en el conflicto entre kiosqueros y distribuidoras por el faltante de paquetes y álbumes del Mundial de Fútbol de Qatar 2022.

"Dicen que yo no tengo vocación lúdica, pero no jorobemos. ¿Por qué no se regala un libro en vez de figuritas?", arremetió contra el Gobierno del presidente Alberto Fernández, al que calificó de ser "un descalabro" y causar una "una crisis de confianza". "Los jóvenes han llegado a una conclusión muy dura que implica que no la vamos a poder dar vuelta a esta situación", argumentó.

Esta semana, el Banco Central (BCRA) decidió prohibir el acceso al mercado de cambios de quienes liquidaron dólar soja, medida que "no incluye a los productores que sean personas humanas". De esta manera, solo quedan alcanzadas por las medidas las empresas agroexportadoras. Sin embargo, la decisión que no contó con respaldo del ministro de Economía, Sergio Massa, derivó en un aumento de la divisa estadounidense que llegó a pisar los $300 en el mercado paralelo.

En respuesta, el legislador de Juntos por el Cambio pidió "hacer las cosas normales" porque "las restricciones no funcionan" y puso como ejemplo lo que pasa en el resto de los países de la región, pese a los signos políticos de los gobiernos de cada uno de ellos.

"En Paraguay hay un dólar único, en Uruguay hay un dólar único. También lo hay en Brasil, Perú, Chile, Colombia, y México",

Para el también exministro de Economía, de esa forma, "cuando hacemos cosas que no hace nadie, hay dos hipótesis. Una es que tenemos gente genial, y la otra es que estamos haciendo un disparate. Yo siempre me inclino por la segunda hipótesis". Sin embargo, pese al escenario que describió, llamó a confiar en la oposición. "Creo que lo vamos a poder lograr, que va a haber una gran oportunidad para la Argentina", concluyó.