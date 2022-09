La sobreactuación del Banco Central por el dólar soja

Ante el anuncio del Banco Central en cuanto a la limitación cambiaria para aquellos que hayan accedido al "dólar soja", se visibilizaron rispideces con el Ministerio de Economía. El secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, dijo no estar enterado sobre la medida, y dijo que a Sergio Massa tampoco se lo habrían anticipado.

El especialista económico de MDZ Radio Carlos Burgueño, analizó dicha medida: “No está mal que el Banco Central, tome sus decisiones y sea independiente, y además pueda mostrarlo. Esto es importante para cuando se deba defender la moneda (no es este el caso), para esto se debe tener una estructura que funcione y que sea independiente del Ministerio de Economía. Es importante aclarar esto ya que el Gobierno no debería enojarse con el Banco Central por tomar decisiones sin consultarle. Pero lo que hubo en este caso es una falta de diálogo”.

Además el especialista recordó que la medida del dólar soja se llevó a cabo luego de aproximadamente un mes de negociaciones. "Se analizaron tres medidas a tomar: un bono( que se descartó porque tenía que salir por ley), la baja de retenciones fue la medida que habían consensuado con los sojeros, que había aceptado Cristina Fernández de Kirchner, pero no se pudo llevar a cabo ya que el Fondo Monetario Internacional no lo aceptó y finalmente el dólar diferenciado fue lo que se aplicó. No se consultó sobre las consecuencias de esta medida al Banco Central, de ahí surgió cierto resquemor" explicó.

"Las consecuencias del dólar soja, se vinculan a la subida de las reservas, que lleva a que se emitan pesos contra ese tipo de cambio diferencial, que se cubre con emisión. Para que eso no sea inflacionario, como toda emisión monetaria, tenes que absorber los pesos. Ahí me parece que falló la comunicación, ya que el Banco Central le dijo: “bueno ahora emití vos deuda para absorber estos pesos y por ende el Ministerio de Economía lo hizo, ya que emitió la semana pasada y obtuvo 33 millones pesos”, agregó Burgueño. Lo que advirtió el Banco Central, según el especialista es que parte de esos pesos no fueron a esos bonos y estaban yendo al “contado con liqui”.

El especialista económico de de MDZ Radio concluyó que lo que hubo fue una sobreactuación del Banco Central más cercana a un conflicto político que a un conflicto económico- financiero. “No había un problema serio, había una suba del contado por liqui, a través de operaciones que los sojeros estaban haciendo para comprar dólares a partir de los pesos que había liquidado el Banco Central. Esa sobreactuación fue la medida del cepo.”