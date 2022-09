Mauricio Macri agita su "segundo tiempo" y encabezó un encuentro con candidatos

Mauricio Macri encabezó hoy en el Belgrano Athletic Club la apertura del seminario “De la candidatura a la gestión”, un programa para equipos que se preparan para gestionar responsabilidades de gobierno. Del encuentro participaron futuros candidatos y candidatas municipales de diferentes ciudades del país, u dato que disparó las especulaciones sobre una eventual postulación presidencial del fundador del PRO.



“El valor de un intendente radica en su capacidad de transformar, sobre todo en aquellos municipios con mucho atraso. Y esto incluye las transformaciones básicas como que la gente abra la canilla y salga agua potable, que salga a la calle y tenga pavimento e iluminación y que pueda sentirse seguro”, fue la arenga de Mauricio Macri ante los y las candidatas.



“Las grandes transformaciones requieren combinar liderazgos y empoderar a los equipos para que se sientan protagonistas. Y hay que generar espacios con los equipos para compartir experiencias, sobre todo aquellas donde nos van mal porque son donde más se aprende. Ustedes son servidores públicos. Tienen que estar ahí para los ciudadanos, atenderlos cuando los necesitan. Y manéjense con la verdad, aunque sea dura, porque esa verdad genera confianza a los ciudadanos. No hay aprendizaje cuando la mentira nos gobierna”, advirtió Macri



“Siempre recuerden quien les dio el poder y para qué. Nunca dejen de ver la realidad a través de los ojos de la gente. El poder es algo maravilloso para transformar, es combinar recursos humanos y financieros y con eso generar una transformación. Pero el poder, y es lo que estamos viendo en Argentina, los puede corromper si no tienen en claro quiénes son. El foco tiene que estar puesto en el hacer, en el transformar, y no en ustedes. Y ese equilibrio es un trabajo de todos los días”, fue el comentario del ex presidente.

Anoche Mauricio Macri había asegurado que el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue un evento "individual", llevado a cabo por "un grupo de loquitos" y, ante la posibilidad de generar un encuentro con la expresidenta, señaló que "el diálogo es fundamental". "Está claro que es algo individual de un grupo de loquitos, que no está orquestado políticamente. Por lo que he leído queda evidente", expresó Macri en diálogo con LN+ respecto al intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta la noche del 1 de septiembre en las inmediaciones de su casa en Recoleta. Y lo comparó con dos situaciones que atravesó durante su mandato: "Esto no es el atentado que tuvimos con María Eugenia (Vidal) en Mar del Plata apenas comenzaba mi gobierno, que nos pudieron haber matado. O en (Villa) Traful tiempo después", dijo sobre las pedradas que recibieron vehículos oficiales en el año 2016 durante actos de su Gobierno, tanto en la ciudad costera como en la Patagonia.

Respecto a la posibilidad de un encuentro con la Vicepresidenta, eludió una respuesta directa y marcó: "El diálogo es algo fundamental en la sociedad". "Ojalá hubiese una sinceridad, un reconocimiento, un autocrítica", agregó sobre la titular del Senado y dos veces presidenta.