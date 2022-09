La estrategia de Mauricio Macri que agita la interna en el PRO

Si bien estos cuatro días parecieron ser los más furiosos dentro del PRO, algunos de los conocedores de la intrincada interna, que suele mezclar negocios, familias y cuestiones personales, garantizan que las próximas semanas serán mucho más tensas y provocadoras que las vistas hasta aquí, donde Mauricio Macri parece disfrutar los desencuentros que tienen las principales figuras de su partido y la lucha de precandidatos.

Tras la presentación de Joaquín De la Torre, el lunes en Vicente López, como posible candidato a gobernador en lugar de Javier Iguacel, y la posterior foto con Cristian Ritondo en La Matanza en un asado armado por Gerardo Millman y Alejandro Finochiaro, las redes sociales fueron durísimas con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien entre el lunes y el miércoles relegó a dos candidatos para la provincia de Buenos Aires para ensanchar su abanico político.

Este jueves por la mañana, la exministra de Seguridad de Mauricio Macri, tuvo que mandar un chat a su grupo territorial bonaerense donde expone claramente que su candidato sigue siendo Javier Iguacel y que Joaquín De la Torre también fue invitado a participar para postularse para ese cargo. Sin decirlo, se deshizo de un tercer candidato, en este caso, CR23.

CR23 es el slogan utilizado por la campaña de Ritondo que venía mostrándose en tándem con María Eugenia Vidal, la nueva "preferida" de Macri como candidata presidencial. De hecho, el diputado nacional del PRO se enojó con quienes sintió que lo "traicionaron" y decidió borrarlos del extenso grupo de WhatsApp que ahora quedó bastante más acotado.

"El candidato que nosotros hemos elegido a gobernador es Javier Iguacel y hemos invitado, y ahí hay un mecanismo de decisión (¿?) entre ellos a Joaquín De la Torre, que me parece una persona muy interesante, y ellos dos van a dirimir, de acuerdo a algún sistema, cual de los dos va a ser el candidato", dijo en un confuso chat de audio Bullrich.

En el equipo de campaña de Horacio Rodríguez Larreta ya no tienen ninguna duda de que muchos de los problemas que tienen en realizar un posicionamiento más tranquilo está relacionado con mecanismos originados desde las cercanías del expresidente de la Nación, quien no quiere ser candidato pero pretende influir en cada decisión de su partido. "No come ni deja comer", se quejan.

Esto también lo intuyó la propia presidenta del PRO hace algunas semanas cuando aceleró su presencia mediática y en actos públicos. Sin embargo, y a pesar de tener el mismo inconveniente que el alcalde porteño, ninguno ha puesto en marcha un mecanismo para zanjar estas diferencias sin intervención de Macri.

Para evitar seguir con esta confrontación, el equipo de campaña de Larreta decidió evitar la nueva inclusión de los equipos técnicos y dirigentes que apoyan su candidatura presidencial en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma. Entonces, en la foto con más de 150 referentes de primer nivel de todas las provincias no estuvieron los de estas dos localidades.

Un dato que tampoco puede pasar desapercibido es que, entre los socios radicales, la paz de la que se ufana Gerardo Morales parece que no es tal. Sino no se comprende cómo, en el mismo día, y casi a la misma hora, él haya organizado una actividad en General San Martín con Gustavo Posse y el presidente del partido provincial, Maxi Abad, otra en el vecino distrito de Tres de Febrero con Diego Valenzuela, en el comité de distrito local.

Morales y Abad, presidentes del radicalismo nacional y provincial, vienen trabajando juntos desde hace mucho tiempo pero a veces las diferencias florecen, máxime cuando Morales viene a una actividad al conurbano con el último rival interno.